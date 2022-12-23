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Сегодня, 15:38

Семененко — о реакции на оценки: «Думаю, все были в шоке»

Семененко рассказал о своей реакции на одинаковые баллы с Гуменником
Анастасия Плетнева
Корреспондент
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Победитель чемпионата России в мужском одиночном катании Евгений Семененко рассказал о своей реакции на одинаковые баллы с Петром Гуменником.

Оба спортсмена по сумме двух программ набрали 295,07 балла. Победителем стал Семененко, так как он выиграл произвольную программу.

«Я обычно слежу за табло и после проката смотрю, сколько надо для лидерства. А тут я как-то не обратил внимание. Когда Пете выставили оценки, не понимал — вроде ему столько и надо для лидерства. А потом вижу, что баллы одинаковые. Думаю, все были в шоке», — сказал Семененко.

Второй день чемпионата России. Чемпионат России: у Семененко и Гуменника — одинаковая сумма по итогам двух программ! Онлайн-трансляция 23 декабря

Фигурное катание
Евгений Семененко
Петр Гуменник
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