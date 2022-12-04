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Сегодня, 19:40

Григорий Федоров выиграл личный турнир на чемпионате России по прыжкам

Анна Горшкова
Корреспондент
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Фигурист Григорий Федоров одержал победу в личном турнире чемпионата России по прыжкам.

Второе место занял Петр Гуменник, третьим стал Глеб Лутфуллин.

Соревнования проходили 4 декабря во дворце спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге.

Чемпионат России по прыжкам-2022

Санкт-Петербург

Личный турнир

Мужчины

Финал

1. Григорий Федоров — 12,65 + 14,95 (4L, 4L)

2. Петр Гуменник — 8,80 + 13,80 (4 °F c касанием рукой, 4L)

3. Глеб Лутфуллин — 13,58 + 0,91 (4S, 3Lo с недокрутом)

Фигурное катание
Глеб Лутфуллин
Григорий Федотов
Петр Гуменник
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