Григорий Федоров выиграл личный турнир на чемпионате России по прыжкам
Фигурист Григорий Федоров одержал победу в личном турнире чемпионата России по прыжкам.
Второе место занял Петр Гуменник, третьим стал Глеб Лутфуллин.
Соревнования проходили 4 декабря во дворце спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге.
Чемпионат России по прыжкам-2022
Санкт-Петербург
Личный турнир
Мужчины
Финал
1. Григорий Федоров — 12,65 + 14,95 (4L, 4L)
2. Петр Гуменник — 8,80 + 13,80 (4 °F c касанием рукой, 4L)
3. Глеб Лутфуллин — 13,58 + 0,91 (4S, 3Lo с недокрутом)
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