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Жулин — о четверном тулупе Туктамышевой: «Это вызывает у меня уважение к Елизавете»

Жулин высоко оценил четверной тулуп в исполнении Туктамышевой на чемпионате России по прыжкам
Константин Белов
Корреспондент
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Елизавета Туктамышева.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Заслуженный тренер России Александр Жулин прокомментировал «СЭ» четверной тулуп в исполнении Елизаветы Туктамышевой на чемпионате России по прыжкам.

«Четверной прыжок в исполнении Туктамышевой вызывает у меня уважение к Елизавете. Человек в такой возрасте идет на очень сложный элемент, поэтому это вызывает только уважение», — сказал Жулин «СЭ».

Победительницей соревнований стала Камила Валиева. В финале она обошла ученицу Евгения Плющенко Софью Муравьеву.

Елизавета Туктамышева
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