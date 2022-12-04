Жулин высоко оценил четверной тулуп в исполнении Туктамышевой на чемпионате России по прыжкам

Заслуженный тренер России Александр Жулин прокомментировал «СЭ» четверной тулуп в исполнении Елизаветы Туктамышевой на чемпионате России по прыжкам.

«Четверной прыжок в исполнении Туктамышевой вызывает у меня уважение к Елизавете. Человек в такой возрасте идет на очень сложный элемент, поэтому это вызывает только уважение», — сказал Жулин «СЭ».

Победительницей соревнований стала Камила Валиева. В финале она обошла ученицу Евгения Плющенко Софью Муравьеву.