Жулин — о четверном тулупе Туктамышевой: «Это вызывает у меня уважение к Елизавете»
Жулин высоко оценил четверной тулуп в исполнении Туктамышевой на чемпионате России по прыжкам
Заслуженный тренер России Александр Жулин прокомментировал «СЭ» четверной тулуп в исполнении Елизаветы Туктамышевой на чемпионате России по прыжкам.
«Четверной прыжок в исполнении Туктамышевой вызывает у меня уважение к Елизавете. Человек в такой возрасте идет на очень сложный элемент, поэтому это вызывает только уважение», — сказал Жулин «СЭ».
Победительницей соревнований стала Камила Валиева. В финале она обошла ученицу Евгения Плющенко Софью Муравьеву.
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