Валиева выиграла личный турнир на чемпионате России по прыжкам

4 декабря состоялся личный турнир чемпионата России по прыжкам.

Камила Валиева стала победительницей соревнований. В финале она победила ученицу Плющенко Софью Муравьеву.

В каждом туре плей-офф друг с другом соревновались по два человека — они исполняли по два сольных прыжка на выбор. Спортсмен, получивший наибольшее число баллов, проходил в следующую стадию.

Чемпионат России по прыжкам-2022

Санкт-Петербург

Личный турнир

Женщины

Финал

Софья Муравьева — Камила Валиева — 22,67 (3А, 3А) — 27,55 (4T, 4T)