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Сегодня, 16:38

Фигурист Янченков поблагодарил за слова поддержки своего соперника Дмитрия Козловского

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Фигуристы Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков после проката произвольной программы на чемпионате России в Челябинске поделились своими впечатлениями от выступлений на этих соревнованиях.

«Приятно услышать было теплые слова от Дмитрия Козловского в наш адрес. За третье место была колоссальная борьба, много кто был достоин его. Так что были нервы, рады что с ними справились. В моей жизни случился чемпионат России, и мы стали третьими — пока что это самое главное в этом году», — сказал Янченков.

«Честно скажу что этот старт был для меня волнительнее чем этапы „Гран-при“, но мы рады что справились с нервами, вышли и откатали так, как умеем, показали хороший результат», — добавила Чикмарева.

Чикмарева и Янченков по сумме двух выступлений набрали 227,97 балла.

Фигурное катание
Екатерина Чикмарева/Матвей Янченков
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