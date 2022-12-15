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Сегодня, 20:05

Авербух поделился ожиданиями от мужского турнира на чемпионате России

Анастасия Рацкевич
Корреспондент
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Илья Авербух.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Хореограф и продюсер Илья Авербух в интервью «СЭ» высказался о мужском турнире предстоящего чемпионата России, который пройдет с 22 по 25 декабря в Красноярске. Он отметил, что у всех участников примерно одинаковые шансы на победу.

— Какие у вас ожидания от мужского турнира на чемпионате России?

— Ну я хотел бы, чтобы мужчины соревновались не только между собой, но и заочно с японскими, американскими фигуристами. Потому что мы знаем, какую высокую планку задают они. Конечно, победа на чемпионате России важна. Но очень хотелось бы, чтобы победитель был еще и сопоставим с теми ребятами, которые выступают параллельно за рубежом.

Я думаю, что шансы примерно у всех равны: и у Марка Кондратюка, и у Михаила Коляды. Если ученик Алексея Мишина катается чисто, то у него очень сильные компоненты. Я очень хочу, чтобы Евгений Семененко взорвал своей произвольной программой, которую мы сделали вместе. Она у него действительно очень яркая. Это его музыка, его идея. Я уже ее воплотил, но он горел этой историей. Женя — прекрасный парень.

Как и Дима Алиев — тоже мой друг и товарищ. В общем, пусть победит сильнейший. Действительно будет и интрига, и интерес. Думаю, что постепенно, уже не за горами, придет то время, когда мы вновь захватим лидерство в четырех видах, как раньше, всегда мужское одиночное у нас было.

Камила Валиева. «Если Валиева катается чисто и безошибочно, то с ней практически невозможно бороться». Авербух — о новогодних шоу и чемпионате России

Фигурное катание
Дмитрий Алиев
Евгений Семененко
Илья Авербух
Марк Кондратюк
Михаил Коляда
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