Энберт подвел итоги чемпионата России по фигурному катанию в Челябинске

Серебряный призер Олимпийских игр Александр Энберт подвел итоги чемпионата России по фигурному катанию в Челябинске.

— Мы еще увидим на соревнованиях Камилу Валиеву, которая заняла третье место?

— Я ни разу не слышал от Камилы, чтобы она говорила о приостановке или прекращении карьеры, так что я это не могу комментировать.

— Согласны ли вы с утверждением, что в этом году девочки немного сбавили?

— По сравнению с предолимпийским чемпионатом России, конечно. Там и накал страстей был выше, и исполняемый контент заявляли посложнее. Было больше четверных, и, наверное, были чемпионаты России, где борьба за пьедестал была более ожесточенная. Так что, наверное, да, это не самый великий чемпионат России в истории, — цитирует Энберта Metaratings.ru.