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Сегодня, 14:59

Туктамышева: «Пока не жалею, что взяла паузу в карьере»

Галина Глазко
редактор интернет отдела
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Елизавета Туктамышева.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Фигуристка Елизавета Туктамышева поделилась впечатлениями от работы комментатором на чемпионате России в Челябинске.

«У меня было так спокойно на душе, особенно не волновалась. В роли комментатора я себя чувствовала комфортно. Но самой выйти покататься — такого рвения сейчас не наблюдается. Не жалею пока, что взяла паузу в карьере» , — приводит слова чемпионки мира издание «Спорт день за днем».

В октябре Туктамышева объявила о том, что ставит карьеру на паузу. Однако 26-летняя спортсменка продолжает кататься и выступать в ледовых шоу. Туктамышева является чемпионкой мира и Европы. Также она побеждала в финале «Гран-при» сезона-2014/15 и выигрывала чемпионат России в 2013 году.

Источник: Спорт день за днем
Фигурное катание
Елизавета Туктамышева
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