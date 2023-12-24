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Сегодня, 15:34

Дикиджи поделился мнением о своей ошибке в произвольной программе чемпионата России

Виктория Кравченко
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Фигурист Владислав Дикиджи оценил свое выступление в произвольной программе на чемпионате России.

В заключительной части проката Дикиджи недокрутил двойной аксель, выполнив лишь 1,5 оборота. Это не позволило ему занять первое место, он стал вторым.

«Скажу честно, это было максимально тяжело. Вышел с разминки, снял конечки, надеваю кроссовки. И вот это растягивание времени — наверное, самый ужасный момент в период соревнований для меня, самый волнительный. Время идет медленно, паника накапливается все больше. Смотрю — один откатал хорошо, 170-175 баллов. Другой чисто катает, третий... Обычно паника меня накрывает, но в этот раз я вроде как собрался. Но все равно было волнительно», — цитирует Дикиджи Sport24.

Евгений Семененко выиграл чемпионат России. За произвольную программу он получил 193,56 балла и по сумме двух выступлений стал первым (294,75). Второе место в турнире занял Владислав Дикиджи, набравший 293,74 балла (191,04 — произвольная). Тройку лучших замкнул Петр Гуменник (292,42, произвольная — 200,58).

Источник: https://sport24.ru/figureskating/news-607087-dikidzhi-ob-oshibke-v-proizvolnoy-programme-net-obidy-chto-upustil-zoloto
Владислав Дикиджи
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