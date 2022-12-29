Энберт оценил борьбу в парном катании на чемпионате России

Серебряный призер Олимпийских игр Александр Энберт в интервью «СЭ» оценил парный турнир чемпионата России.

После короткой программы лидировали Анастасия Мишина и Александр Галлямов, но после произвольной победу вырвали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский после ошибки соперников.

— Турнир в парном катании прошел довольно спокойно. Понятно, что у нас есть три прекрасные пары, которые уже являются опытными мастерами. В прошлом году они таким же составом выступали на Олимпийских играх и продолжают бороться за лидерство. Было понятно, что эти фигуристы будут конкурировать между собой. Кто из них победит — действительно было непонятно.

Возможно, кто-то был сильнее по началу сезона. Но, как показала Олимпиада: Евгения Тарасова и Владимир Морозов не были фаворитами по ходу сезона, но заняли в личном зачете самое высокое место из всех наших пар и завоевали серебряную медаль. Поэтому все это очень условно. Явных лидеров, которые выше всех на голову, не было.

Все три пары соревнуются на равных — кто-то победил, кто-то второй. И это не сенсация — они все примерно одного уровня. У всех есть международные медали. Я бы сказал, что все так, как должно быть. Это просто борьба, за которой любопытно наблюдать, смотреть последнюю разминку. Да и мне вообще интересно смотреть парное катание — оно классное!

По итогам турнира Александра Бойкова и Дмитрий Козловский набрали 234,39 балла по сумме двух программ, Анастасия Мишина и Александр Галлямов проиграли им 0,51 балла.