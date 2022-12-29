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Сегодня, 21:12

Медведева назвала блокбастером мужской турнир чемпионата России

Ана Горшкова
Корреспондент
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Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева поделилась мнением об итогах чемпионата России по фигурному катанию среди мужчин.

23 декабря Евгений Семененко выиграл чемпионат России в Красноярске, он набрал 295,07 балла. Второе место занял Петр Гуменник, который набрал такое же количество баллов, третьим стал Александр Самарин (282,40). Семененко опередил Гуменника за счет того, что выиграл произвольную программу.

«Я смотрела чемпионат России, не могу не отметить выступления наших мальчиков, особенно в произвольной программе, это был настоящий блокбастер, где-то я это уже видела (Медведева и Алина Загитова получили одинаковые баллы за произвольную программу на Олимпиаде-2018). Порадовало, что было много четверных прыжков, понравилось, как Саша Самарин откатал произвольную программу, это был настоящий спорт. Мне кажется, с каждым годом конкуренция внутри нашей страны все выше и выше», — приводит слова Медведевой ТАСС.

Источник: ТАСС
Фигурное катание
Евгений Семененко
Евгения Медведева
Петр Гуменник
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