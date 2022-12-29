«Второе место Валиевой — огромная победа». Энберт — об итогах чемпионата России

Интервью серебряного призера Олимпийских игр.

Предновогодний чемпионат России на прошлой неделе был богат на события. Было много интриг и эмоций, причем во всех дисциплинах. Итоги предновогоднего первенства страны в интервью «СЭ» подводит призер Олимпийских игр, чемпионатов России, Европы и мира Александр Энберт.

Парное катание — классное

— Что вам больше всего запомнилось с чемпионата России? Было много интриг, слез...

— Запомнилось то, что обсуждали больше всего, — это на все сто психология людей. Это первое место Елизаветы Худайбердиевой и Егора Базина в танцах на льду, одинаковые баллы в мужском одиночном катании и то, что Камила Валиева не надела капюшон в конце произвольной программы. Вот такие вещи запомнились. Мне кажется, это классно. Фигурное катание остается интересным, будоражит умы и удивляет.

— Развязка парного турнира получилась очень сильной: одни плакали от радости, другие — из-за срыва каскада...

— Турнир в парном катании прошел довольно спокойно. Понятно, что у нас есть три прекрасные пары, которые уже являются опытными мастерами. В прошлом году они таким же составом выступали на Олимпийских играх и продолжают бороться за лидерство. Было понятно, что эти фигуристы будут конкурировать между собой. Кто из них победит — действительно было непонятно.

Возможно, кто-то был сильнее по началу сезона. Как показала Олимпиада, Евгения Тарасова и Владимир Морозов не были фаворитами по ходу сезона, но заняли в личном зачете самое высокое место из всех наших пар и завоевали серебряную медаль. Поэтому все это очень условно. Явных лидеров, которые выше всех на голову, не было.

Все три пары соревнуются на равных — кто-то первый, кто-то второй. И это не сенсация — они все примерно одного уровня. У всех есть международные медали. Я бы сказал, что все так, как должно быть. Это просто борьба, за которой любопытно наблюдать, смотреть последнюю разминку. Да и мне вообще интересно смотреть парное катание — оно классное!

Мне хотелось увидеть две золотые медали у Семененко и Гуменника

— В мужском турнире случился исторический момент: равенство баллов у двух фигуристов. Как вам такой итог?

— Действительно, парни классно откатали. В мужском одиночном была хорошая борьба, за которой интересно наблюдать. Что случились одинаковые баллы, я сильно не удивился. Все привыкли, что считают не только десятые, но и сотые. Что об этом говорить, мы с Натальей (Забияко. — Прим. «СЭ») обыгрывали соперников на одну сотую!

Это абсолютно нормально. Классно в моменте, что совпали баллы. Это действительно исторический момент, который случается крайне редко. Специально так не посчитаешь. Никакой цели поставить двух человек на одно место не было, так совпало. Это прикольно, такое запоминается. Важнее то, что у нас классные фигуристы, которые заслуженно получили свои баллы.

— Как вы думаете, справедливо ли при таком раскладе давать победу тому, кто выиграл произвольную программу?

— Сложный вопрос. Мне бы внутренне хотелось увидеть две золотые медали, так как два человека набрали по сумме одинаковое количество баллов. Но есть правила. И им следуют. Одно дело, что хотелось бы мне. Другое — это то, что необходимо следовать регламенту и не менять его в моменте. Этот вариант развития событий описан в правилах. Там сказано, как делать в подобных случаях.

Раз сделали так, значит так. Но произвольная программа действительно стоит чуть дороже, так как в ней больше элементов. Еще с оценок 5,9-6,0, я еще успел застать эти времена, знаю, что произвольная всегда стоит больше. Это не новость. С другой стороны, когда мы перешли на другую систему, становится странным считать одну из программ более важной.

Что в короткой, что в произвольной мы получаем баллы, которые равны. Каждый балл в короткой равен тому, что в произвольной. Возможно, стоит подумать о том, чтобы уровнять важность программ и чтобы в таких ситуациях люди делили место.

— Наши мужчины-одиночники будут самыми лучшими в мире, как наши пары и женщины?

— По моему мнению, российские мужчины-одиночники обязательно станут сильнейшими в мире. Не знаю, что здесь добавить (смеется). Конечно, будут: у нас прекрасные специалисты, талантливые фигуристы. Мы все этого ждем. Надеюсь, что скоро мы увидим это. К тому же есть все предпосылки к этому — элементы ультра-си, прекрасные постановки. И Семененко, и Гуменник отлично откатали. Мы имеем все основания ждать от них лучших в мире прокатов.

Туктамышева — легенда и заслуживает большого уважения

— Как вам женский турнир? Все показали очень серьезный уровень, хоть и ошибались.

— Женские соревнования прекрасны, как и всегда. Это вишенка на торте последних десяти чемпионатов России. А может быть, и больше. Это всегда серьезнейшая конкуренция, много прекрасных девушек. Конечно, это один из самых интересных видов фигурного катания, который все ждут.

Нет ничего страшного в том, что наши фигуристки ошибались. Они показывают сложные программы, хотят максимально усилить их к чемпионату России. От этого желания иногда могут случаться ошибки. Уровень женского одиночного катания настолько высок, что уже практически на пределе.

Думаю, что все это только добавляло интерес. Мы любим смотреть чистые прокаты, но это перчинка, когда кто-то упал. А что будет дальше? А следующая захочет исполнить сложную программу или облегчить ее, чтобы откатать чисто? Ошибки придавали интригу. Спасибо нашим девочкам за то, что они не боятся и двигаются вперед, показывая такой сложный контент.

— Туктамышева — легенда?

— Ой. Для меня Лиза, во-первых, друг, во-вторых, легенда. А в-третьих — прекрасная одиночница. 15 чемпионатов России и впервые за восемь лет на пьедестале. Думаю, что все болельщики фигурного катания этому рады. Даже поклонники других спортсменок в глубине души тоже. Потому что Туктамышева показывает, что карьера в фигурном катании может быть долгой.

За кого бы вы ни болели, но видеть, что она на пьедестале, и знать, что другая одиночница может так же, — это очень важно. Лиза практически легенда. Ее медаль порадовала всех, включая меня. Это большое достижение для нее. Она делает аксель в три с половиной оборота, учит четверной тулуп, не останавливается. Это заслуживает большого уважения.

Камила Валиева, Софья Акатьева, Елизавета Туктамышева. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Для меня на пьедестале чемпионата России стояли три победительницы

— Камила Валиева проиграла, но выступила очень достойно. Она, по сути, потеряла золото из-за срыва тройного акселя в короткой программе. Стоило ли ей рисковать?

— Не знаю, честно. Думаю, что для нее это не было большим риском. Я уверен, что она прекрасно исполняет этот элемент. Команда приняла решение, исходя из умений и способностей спортсмена. Если у нее стоит в программе тройной аксель, значит, была большая вероятность, что Валиева это сделает.

А как еще побеждать? Как выигрывать у Сони Акатьевой без тройного акселя в короткой? Камиле надо не просто показать чистый прокат — ей же хочется выиграть. К примеру, она упустила первое место из-за акселя — хорошо. Допустим, что она его сделала. А если бы Акатьева чисто откатала произвольную программу, сколько бы у нее было баллов?

Все совершают ошибки. Нельзя говорить, что если бы Камила сделала тройной аксель, то она бы выиграла. Мы же не знаем. Может быть, Софья была еще более мотивирована и у нее бы лучше задался день. И она бы сделала все в произвольной. Считаю, что говорить, что кто-то упустил победу только из-за одного элемента, — неправильно. Была честная борьба, абсолютно классная и интересная, и в ней победила Софья Акатьева.

Камила прекрасно откатала, порадовала и себя, и болельщиков. В постолимпийский сезон показывать такие программы, особенно когда Валиева накануне выплеснула огромное количество эмоций. Собраться и сделать такие прокаты — это огромное достижение.

Мне даже кажется, что на пьедестале чемпионата России в женском одиночном катании стояли три победителя. Потому что каждая из них совершила победу. Акатьева действительно к ней шла в этом сезоне. На этапах «Гран-при» Софья доказывала, что она сильная и умеет делать сложные элементы, классно катается. И на чемпионате России пришла к победе — не только на турнире, но и к внутренней. Думаю, что абсолютно заслуженно. Она показала, что умеет классно кататься. Я очень рад за Соню.

Камила Валиева заняла второе место на чемпионате России. Но выйти и показать такие программы в постолимпийский сезон... Она единственная из наших девочек — участниц Игр участвует в турнирах. И это действительно очень сложно. Во-первых, все знают, какие эмоции они испытали на Олимпиаде.

Во-вторых, в постолимпийский сезон вообще сложно собраться, заряжаться эмоциями, потому что есть опустошение. Ее второе место — огромная победа. Уверен, что зрители согласятся с этим. Прокаты были классные. Камила — прекрасная. Да, второе место. Но для Валиевой это победа. Третье место для Туктамышевой, бронзовая медаль — это тоже победа. Для меня на пьедестале чемпионата России стояло три победительницы.

Чемпионат России интереснее многих международных турниров

— В целом предновогоднее первенство страны удалось? Планку держим без международных стартов?

— Уверен, что чемпионат России удался. Благодаря нашим этапам «Гран-при» и большому количеству спортсменов, которые борются, турниры проходят интересно. Конкуренция есть, и на первенстве страны мы все это увидели в очных встречах. На это было очень интересно смотреть.

В женском одиночном по-прежнему самая жесткая конкуренция и высокий в мире уровень катания. В парном — то же самое. Такой борьбы точно нигде нет. На чемпионате Европы такое не всегда встретишь. Чемпионаты мира проходят более спокойно, чем наше национальное первенство. Наше парное катание на сто процентов классное.

В мужском одиночном у нас молодые ребята. Ну Семененко все знают, но появляются и новые имена. Гуменника я давно знаю, Петр прекрасный фигурист. В этом сезоне он особенно заявил о себе, заиграл новыми красками. Здесь тоже было интересно. Дима Алиев, у которого не удалась короткая программа, хорошо выступил в произвольной и стал четвертым. То есть близко к пьедесталу.

Он — чемпион Европы, конечно, мы ждем от него медалей чемпионата России. Марк Кондратюк снялся, к сожалению, но по ходу сезона показывал классное катание. В общем, есть кому бороться и показывать сложнейшие программы, которые вполне могут быть конкурентоспособными на многих мировых турнирах, в том числе на чемпионате мира.

В танцах просто сложилось так, что не выступали фигуристы сборной, юниоры. Есть ощущение, что в этом виде небольшой провал. Но надо смотреть в динамике, а не на одном турнире. Надеюсь, что на следующем первенстве страны выступят лидеры и будет совсем другой турнир.

В целом планку держим. Национальный турнир намного интереснее и в техническом плане, и в творческом, в постановках, чем многие международные старты, в том числе чемпионаты Европы и мира в отдельных видах.