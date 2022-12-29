Фигурное катание
Чемпионат России
Новости
Календарь Статьи Онлайн Все материалы Спортсмены
Главная
Фигурное катание
Чемпионат России

Сегодня, 12:20

Энберт назвал выступление Валиевой на чемпионате России огромным достижением

Анастасия Рацкевич
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Серебряный призер Олимпийских игр Александр Энберт в интервью «СЭ» оценил результаты женского турнира на чемпионате России. Он отметил, что Камила Валиева показала достойные прокаты.

— Не знаю, честно. Думаю, что для нее это не было большим риском. Я уверен, что она прекрасно исполняет этот элемент. Команда приняла решение исходя из умений и способностей спортсмена. Если у нее стоит в программе тройной аксель, значит была большая вероятность, что Валиева это сделает.

А как еще побеждать? Как выигрывать у Сони Акатьевой без тройного акселя в короткой. Камиле надо не просто показать чистый прокат — ей же хочется выиграть. К примеру, она упустила первое место из-за акселя — хорошо. Допустим, что она его сделала. А если бы Акатьева чисто откатала произвольную программу, сколько бы у нее было баллов?

Все совершают ошибки. Нельзя говорить, что если бы Камила сделала тройной аксель, то она бы выиграла. Мы же не знаем. Может быть, Софья была еще более мотивирована и у нее бы лучше задался день. И она бы сделала все в произвольной. Считаю, что говорить, что кто-то упустил победу только из-за одного элемента, неправильно. Была честная борьба, абсолютно классная и интересная, и в ней победила Софья Акатьева.

Камила прекрасно откатала, порадовала и себя, и болельщиков. В постолимпийский сезон показывать такие программы, особенно когда Валиева накануне выплеснула огромное количество эмоций. Собраться и сделать такие прокаты — это огромное достижение.

Она заняла второе место на чемпионате России. Но выйти и показать такие программы в постолимпийский сезон... Она единственная из наших девочек-участниц Игр участвует в турнирах. И это действительно очень сложно. Во-первых, все знают, какие эмоции они испытали на Олимпиаде.

Во-вторых, в постолимпийский сезон вообще сложно собраться, заряжаться эмоциями, потому что есть опустошение. Ее второе место — огромная победа. Уверен, что зрители согласятся с этим. Прокаты были классные. Камила — прекрасная. Да, второе место. Но для Валиевой это победа. Третье место для Туктамышевой, бронзовая медаль — это тоже победа. Для меня на пьедестале чемпионата России стояло три победительницы.

По итогам чемпионата России Камила Валиева набрала 247,32 балла по сумме двух программ и стала серебряным призером. Первое место заняла Софья Акатьева, у которой 249,74 балла.

Камила Валиева. «Второе место Валиевой — огромная победа». Энберт — об итогах чемпионата России

Фигурное катание
Александр Энберт
Камила Валиева
0
Читайте также
Кто и зачем придумал спорт? Разбираемся со старой тайной
«Вашингтон» разгромил «Рейнджерс» в НХЛ: Овечкин не забил, а Шестеркин делал суперсейвы
Синоптики спрогнозировали от 2 градусов мороза в Москве и области 29 декабря
СМИ сообщили о взрывах в Киеве и Киевской области
Правительство РФ продлило действие льготной ипотеки и расширило условия семейной
Шойгу заявил, что при проведении частичной мобилизации проблемы решили оперативно
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Энберт рад бронзовой медали Туктамышевой на чемпионате России
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости