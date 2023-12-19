Впервые за всю историю чемпионатов России среди одиночниц нет ни одной участницы чемпионата мира

Как подсчитал «СЭ», на предстоящем чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске среди 18 фигуристок, выступающих в турнире женщин-одиночниц, нет ни одной участницы чемпионата мира. Все они либо завершили/приостановили карьеры, либо не успели принять участие в нем по причине санкций или коронавируса.

В частности, среди действующих спортсменок на чемпионат мира могла бы поехать Камила Валиева, но россияне были отстранены от международных соревнований за три недели до его начала в 2022 году. Участницей чемпионата мира могла бы быть Алена Косторная, но в 2020 году чемпионат мира, на который она ехала фаворитом, отменили за несколько дней до начала из-за пандемии ковида.

Такая ситуация сложилась впервые за всю 30-летнюю историю чемпионатов России. Кроме того, в турнире в Челябинске нет ни одной чемпионки России (не считая Валиеву, чей результат на предолимпийском чемпионате был аннулирован из-за положительной допинг-пробы) и впервые за девять лет нет ни одной чемпионки мира.