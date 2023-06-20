Навка посчитала, что фигуристы Синицина и Кацалапов завершили карьеру

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка посчитала, что чемпионы мира-2021 в танцах на льду Никита Кацалапов и Виктория Синицина завершили профессиональную карьеру.

«Виктория и Никита закончили профессиональную карьеру, на время», — приводит слова Навки «РИА Новости».

«Никаких заявлений мы с Викторией не делали, — цитирует Кацалапова «РИА Новости». — Просто сейчас второй год катаемся в шоу, получаем огромное удовольствие, набираемся опыта — актерского и ледового».

Синицина и Кацалапов в составе сборной России завоевали золото в командном турнире зимней Олимпиады-2022. После Игр в Пекине спортсмены не выступали на соревнованиях.

Ранее, 17 июня, заслуженный тренер по фигурному катанию, действующий член тренерского совета ФФККР и старший тренер сборной России Татьяна Тарасова рассказала «СЭ», что Кацалапов и Синицина закончили карьеру.

31-летний Кацалапов и 28-летняя Синицина также являются двукратными чемпионами Европы (2020, 2022), вице-чемпионами мира-2019. На Олимпийских играх в 2022-м россияне выиграли серебро в танцах на льду.