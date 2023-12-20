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Сегодня, 17:54

Нугуманова: «У нас сейчас не так много девочек, на которых можно обратить внимание с точки зрения катания»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Елизавета Нугуманова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российская фигуристка Елизавета Нугуманова назвала «СЭ» вероятных победителей чемпионата России по фигурному катанию.

«У женщин... Надеюсь, Сонечка [Муравьева] соберет контент, который она планировала, и все получится. Буду за нее болеть, она выиграет. Но даже не знаю — у нас не так много сейчас девочек, на которых можно обратить внимание — лично для меня так, честно. Вторая — Камила, а кто станет третьей, я даже не знаю, потому что вижу многих, но чтобы девочки выделялись своим красивым катанием — такого нет. Стала бы я третьей, если бы тренировалась? Не могу так сказать. Если бы я тренировалась, я бы... очень старалась стать третьей.
Мужчины: Семененко — третий, Марк — второй, Дима Алиев — первый. Хотя вообще я забыла Петю Гуменника, так что пусть они делят первое место», — сказала Нугуманова.

В парах Нугуманова поставила на тройку Мишина/Галлямов — Бойкова/Козловский — Косторная/Куница, в танцах ее тройка выглядит так: Степанова/Букин — Худайбердиева/Базин — Миронова/Устенко.

Чемпионат России по фигурному катанию пройдет в Челябинске с 21 по 24 декабря.

Фигурное катание
Сборная России по фигурному катанию
Елизавета Нугуманова
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