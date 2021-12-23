Чемпионат России по фигурному катанию: онлайн-результаты короткой программы у мужчин
Первый соревновательный день чемпионата России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге открыли прокаты короткой программы у мужчин.
Начало — 13.15 по московскому времени.
Прямые трансляции чемпионата России можно смотреть на сайте Первого канала и YouTube-канале компании.
Чемпионат России 2022. Санкт-Петербург. 23 декабря, четверг.
Мужчины. Короткая программа. Онлайн-результаты
1. Евгений Семененко (Россия) — 98.03
2. Марк Кондратюк (Россия) — 97.77
3. Макар Игнатов (Россия) — 95.84
4. Алексей Ерохов (Россия) — 95.24
5. Михаил Коляда (Россия) — 94.26
6. Александр Самарин (Россия) — 94.23
7. Петр Гуменник (Россия) — 91.04
8. Андрей Мозалев (Россия) — 90.98
9. Артур Даниелян (Россия) — 87.74
10. Артем Ковалев (Россия) — 87.14
11. Глеб Лутфуллин (Россия) — 86.87
12. Дмитрий Алиев (Россия) — 86.40
13. Илья Яблоков (Россия) — 85.40
14. Роман Савосин (Россия) — 82.64
15. Владислав Дикиджи (Россия) — 82.24
16. Кирилл Сарновский (Россия) — 80.31
17. Андрей Анисимов (Россия) — 65.34
18. Егор Рухин (Россия) — 64.85
Чемпионат России: главное о ключевом предолимпийском турнире по фигурному катанию
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