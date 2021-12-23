Чемпионат России по фигурному катанию: онлайн-результаты короткой программы у мужчин

Первый соревновательный день чемпионата России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге открыли прокаты короткой программы у мужчин.

Начало — 13.15 по московскому времени.

Прямые трансляции чемпионата России можно смотреть на сайте Первого канала и YouTube-канале компании.

Чемпионат России 2022. Санкт-Петербург. 23 декабря, четверг.

Мужчины. Короткая программа. Онлайн-результаты

1. Евгений Семененко (Россия) — 98.03

2. Марк Кондратюк (Россия) — 97.77

3. Макар Игнатов (Россия) — 95.84

4. Алексей Ерохов (Россия) — 95.24

5. Михаил Коляда (Россия) — 94.26

6. Александр Самарин (Россия) — 94.23

7. Петр Гуменник (Россия) — 91.04

8. Андрей Мозалев (Россия) — 90.98

9. Артур Даниелян (Россия) — 87.74

10. Артем Ковалев (Россия) — 87.14

11. Глеб Лутфуллин (Россия) — 86.87

12. Дмитрий Алиев (Россия) — 86.40

13. Илья Яблоков (Россия) — 85.40

14. Роман Савосин (Россия) — 82.64

15. Владислав Дикиджи (Россия) — 82.24

16. Кирилл Сарновский (Россия) — 80.31

17. Андрей Анисимов (Россия) — 65.34

18. Егор Рухин (Россия) — 64.85

Чемпионат России: главное о ключевом предолимпийском турнире по фигурному катанию