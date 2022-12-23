Фигурное катание
Чемпионат России
Новости
Календарь Статьи Онлайн Все материалы Спортсмены
Главная
Фигурное катание
Чемпионат России

Сегодня, 21:11

Алена Леонова оценила выступление Камилы Валиевой в короткой программе на чемпионате России

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Серебряный призер чемпионата мира 2012 года Алена Леонова оценила выступление Камилы Валиевой в короткой программе на чемпионате России.

«Было видно, что она, скорее всего, заходила именно на тройной прыжок, вряд ли с двойного она сделала бы «бабочку». Справилась бы с тройным акселем, была бы стопроцентным лидером. А сейчас стоит порадоваться, что она «улетела» по турнирной таблице не так уж и далеко, поскольку все были достойны, все заряжены на результат. Думаю, Камиле в какой-то степени даже повезло, что она попала в последнюю разминку», — сказала Леонова ТАСС.

По итогам короткой программы на чемпионате лидирует Софья Акатьева с 85,59 балла. Второй идет Елизавета Туктамышева (82,98), третьей — Софья Муравьева (79,96). Действующая чемпионка России Камила Валиева занимает четвертое место (76,61).

«Софья Акатьева очень понравилась по настроению — с одной стороны, сдержана по эмоциям, с другой — сильно. И немного нервозно было за ней наблюдать. Рада, что она справилась, все было четко, — сказала Леонова. — У Муравьевой все было наотмашь, но в рамках разумного. Поэтому очень обидно за ее падение».

Источник: https://tass.ru/sport/16678907
Алена Леонова
Камила Валиева
0
Читайте также
Решение по вопросу перехода РФС в Азию будет принято 27 декабря
Европа или Азия? Исполком РФС будет выбирать из двух зол
Sky News опубликовал спутниковые снимки почти полностью обесточенной Украины
Российские ПВО получили позволяющий легко сбивать ракеты HIMARS софт
Сотрудник Росгвардии спас замерзавшего на улице ребенка на Урале
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: Чемпионат России по фигурному катанию 2023: главное о турнире
Мишина: «Если Туктамышева считает прокат неидеальным, значит, она чувствует свой резерв»
«Второе место и чистый прокат важнее, чем первое с грязным? Лукавят». Мастер-класс Туктамышевой для учениц Тутберидзе и Плющенко
Появилось видео короткой программы Софьи Муравьевой на чемпионате России
Гербольдт — о Валиевой: «Камила превращается в девушку. С этим телом тоже надо научиться работать»
Акатьева пояснила, что сказала бы Валиевой после ее четвертого места на чемпионате России
Гербольдт — о короткой программе девушек на ЧР: «Рано делать какие-то выводы и расслабляться»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мишина: «Если Туктамышева считает прокат неидеальным, значит, она чувствует свой резерв»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости