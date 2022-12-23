Мишина: «Если Туктамышева считает прокат неидеальным, значит, она чувствует свой резерв»

Тренер Татьяна Мишина оценила выступление фигуристки Елизаветы Туктамышевой в короткой программе на чемпионате России в Красноярске.

«Были некоторые помарки в выступлении Елизаветы, но совсем незначительные, — цитирует Sport24 Мишину. — Во всяком случае, если Лиза говорит, что ее выступление неидеальное, значит, она чувствует свой резерв и может добавить по эмоциям, например. Выступление на пятнадцатом чемпионате? Это прежде всего ее желание и настрой. Не думаю, что она считает свои чемпионаты. Есть настрой соревноваться — готовится. Будет столько стартов, сколько есть желание бороться».

Софья Акатьева выиграла короткую программу на чемпионате России по фигурному катанию. За свой прокат она получила 85,59 балла. Второе место заняла Елизавета Туктамышева, которая получила 82,98 балла. Третьей стала Софья Муравьева — 79,96 балла.

Спортсменки выступят с произвольной программой в субботу, 24 декабря.