Считаем, так ли очевидно преимущество 15-летнего вундеркинда из Казани.

Сакральный вопрос олимпийского сезона: может ли хоть кто-то побороться с Валиевой? После чемпионата России все на словах согласились, что нет, лавочка закрыта, можно расходиться. Однако никто толком не попытался проверить эту гипотезу на цифрах. Если оставить в стороне ощущения и заняться математикой, окажется, что все не так однозначно.

Что мы имеем на данный момент? Лучший результат Валиевой на международной арене — 272,71 балла. Трусовой — 232,37. Разница 40 баллов, но Камила прыгнула все, а Александра была с одним четверным и без тройного акселя.

Заочно сравнивать сложнее, поэтому берем протоколы последнего турнира, где отгремело их очное противостояние — чемпионата России.

Александра Трусова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

На полях: год назад Трусова у ненавистного Плющенко была в восьми баллах от Валиевой. В декабре 2021-го — в 34. Дело тут не в переходе к Тутберидзе, хотя можно спросить: а стоила ли игра свеч? Но просто зацените скачок Камилы. Он близок к нокаутирующему. Близок. Но именно Трусова может стать той спортсменкой, которая выстоит после удара и способна дать сдачи.

Зачем Трусовой пять четверных? Отвечаем

Очень умиляют разговоры: «А зачем же Саше пять четверных в произвольной? Она же их все равно не сделает!»

Очень просто. Пять четверных — единственный шанс Трусовой настигнуть Валиеву. Если она хочет хеджироваться и обеспечить себе серебро — нет проблем, может прыгать три четверных, и... постойте-ка, и этого не хватит. Щербакова без ультра-си на чемпионате России была в девяти баллах. И если добавит четверной флип, будет совсем рядом. Но до Камилы Анне ну очень далеко, и заковыка в том, что во второй оценке почти весь ресурс чемпионки мира и так использован.

Анна Щербакова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Расклад максимально прост: Трусова пытается бить по площадям, пусть из четырех четверных с одного она улетит, но оставшиеся за счет высоких GOE (они пропорционально зависят от стоимости прыжка) позволят остаться в игре. А если сделать все, можно замахнуться и на золото. Тут опять же за нас все скажет статистика: Трусова приземляет большую часть четверных, на которые идет. В этом сезоне — 7 из 9, если добавим контрольные прокаты — 12 из 14. Да, не все из них чисты, но игра в угадайку, какая комбинация сыграет на этот раз, пока не удалась ни у одного из тренеров. С учетом желания спортсменки абсолютно логично пробовать максимум.

Другая история с тройным акселем. Уравнение успеха Трусовой — зависимость от двух переменных: вероятности удачного прыжка и его стоимости. Понятно, что если вероятность успешного тройного акселя процентов 10, то 8*0,1=0,8, что сильно ниже стоимости двойного акселя (3,3).

Давайте же посмотрим, как Трусова делает тройной аксель.

Норвуд: 3,00 (4,00 за сам прыжок и дедакшн за падение).

Сызрань: 3,00.

Санкт-Петербург: 3,00.

В Челябинске на прокатах тоже было бы 3,00. Последняя приземленная попытка — еще на Кубке России-2020 в Казани (на 6,24 балла).

Двойной аксель обычно приносит Трусовой 4,3 балла. Простая арифметика доказывает, что аксель три с половиной нужно делать только при очень большой уверенности в его приземлении.

Даниил Глейхенгауз, Этери Тутберидзе и Александра Трусова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

В чем ресурс Трусовой?

А теперь вернемся к результатам чемпионата России. Может ли Трусова ликвидировать отставание в 34 балла? На чемпионате Европы, смеем заметить, вряд ли Валиеву будут так щедро заваливать десятками. Все-таки сразу три компонента из пяти на чистые 10 — для такого и Ханю нужно было сильно стараться. Конечно, Трусову тоже будут оценивать жестче, но она потеряет чуть меньше, на один-два балла.

В чем ресурс Трусовой? Во-первых, в тройном акселе. Сделай она его чисто в короткой программе, это сразу добавило бы до 7 баллов и наверняка улучшило бы компоненты минимум на балл.

Отдельно проговорим, что дорожки шагов Русской Ракеты в обеих программах были третьего уровня, то есть еще балл можно было выцарапать на них.

Четверные. Идеальный четверной тулуп вместо падения — еще 8 баллов. Итого у нас отыграно уже 17, половина из требуемого.

Дальше становится сложнее. Не будем натягивать сову на глобус, представляя, как Трусова прыгнет чистые флипы без неясных ребер. Если их ставят в России, за рубежом будут ставить железно. Технику прыжка за месяц Саша не поменяет. Но в Санкт-Петербурге рязанка пошла на четыре четверных. Что, если в Таллине она пойдет на пять и вместо тройного флипа заявит квадсальхов (но в начале программы, а не в конце)? Трусова не глупа и понимает, что усиление позарез необходимо. Никакого риска нет — даже если программа будет завалена, ее не выгонят из олимпийской сборной. Не верим же мы, как Плющенко (наивный человек!), в дополнительные прокаты?

Стоимость программы повысится на 4 балла, потенциальная надбавка может принести еще 3. Стоит поработать и над компонентной частью, особенно связующими элементами. Тут вообще таится целое месторождение с баллами, но, опять же, за месяц артистизм не появляется. Только если вы не Аделина Сотникова или Алина Загитова, а у вашей партнерши по сборной травма или другие проблемы.

Итог

При самом благоприятном стечении обстоятельств мы нашли 25 дополнительных баллов. Не 34, но это расстояние одной ошибки. Правда, Валиева их почти не допускает. Она ни разу не уронила квад в этом сезоне на соревнованиях, хотя были падения с сальхова и тулупа на контрольных прокатах. Падение с тройного акселя будет стоить примерно 7,5 балла плюс возможные последствия в компонентной части.

Конечно, этот расклад умозрителен и живуч на территории Рязанской области, но никак не в Татарстане. Но не спешите говорить, как все скучно и все решено. В равной степени непрогнозируема была победа Марка Кондратюка и протесты в Казахстане, переходы Трусовой и пандемия коронавируса. Даже история имеет свой срок давности.