Пападакис и Сизерон отказались от чемпионата Европы. Теперь россияне могут занять весь пьедестал в танцах

Французы не приедут в Таллин на первенство контента.

В четверг стало известно, что сильнейший танцевальный дуэт мира — Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон — не выступят на чемпионате Европы. Причина банальна — ковидные опасения. «Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон снялись с чемпионата Европы по фигурному катанию в Таллине, чтобы избежать заражения коронавирусом перед Олимпийскими играми в Пекине, которые являются их главной целью», — сообщили в Федерации ледовых видов спорта Франции (FFSG).

Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron font l'impasse sur les Championnats d'Europe de patinage artistique, qui auront lieu ? Tallinn (10-16 janvier), pour se pr?server du Covid en vue des Jeux Olympiques de P?kin, leur objectif ultime.#patinageartistique

Photo : @thepatinage pic.twitter.com/A9ksmVs3rx — FFSG (@ffsportsdeglace) January 6, 2022

Теперь у французов больше времени подготовиться к главному старту четырехлетия — Олимпиаде. А из отказа Пападакис и Сизерона можно сделать несколько выводов.

Французский дуэт находится в неважной форме

На чемпионате Франции Пападакис и Сизерон, разумеется, одержали победу. Но сделали это без блеска. Всему виной ошибки. Пара явно была, как говорится, «не в ногах». Габриэла допустила падение на твиззле, что довольно редкое явление в танцах на льду. Но напрягало другое — само по себе катание.

Если на первых стартах смотреть на выступление этой пары можно было не отрываясь и с открытым ртом — настолько четкими были все элементы, шаги, то на чемпионате Франции их выступления были менее уверенными. Во всяком случае в этом сезоне они катались лучше на других стартах. И возможно, что им совсем не хочется выступать в такой далекой от идеала форме.

Очередной старт, перелеты — все это трата времени и сил. В начале года было очевидным — пропуск сезона для пары пошел на пользу, они отдохнули и сумели подготовить шикарные программы. Теперь, кажется, было принято решение пожертвовать чемпионатом Европы, помимо сохранения здоровья, еще и для тренировочного процесса.

Национальное первенство показало — неидеальны даже Пападакис и Сизерон. Несмотря на солидные баллы (226,96). Кстати, чемпионы России Александра Степанова и Иван Букин уступили чемпионам Франции в заочном противостоянии всего 3,59 балла.

Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

У Пападакис и Сизерона больше времени для подготовки к Олимпиаде

Теперь у французского дуэта стало больше времени для подготовки к главному старту сезона. Чего не скажешь о российских парах, которые, безусловно, едут в Таллин для того, чтобы показать себя с лучшей стороны. С этой точки зрения Пападакис и Сизерон, безусловно, в выигрышной ситуации.

У них не будет перелетов, нарушения привычного тренировочного процесса. К тому же, как и было сказано в заявлении французской федерации, они не подвергнут себя риску заражения коронавирусной инфекцией.

В России ситуация, исходя из цифр, получше, чем в остальном мире. Но перелеты в другую страну — все это риск. И французы его избежали — и теперь им точно ничто не помешает спокойно готовиться к Играм, оттачивать постановки.

Россияне могут занять весь пьедестал в танцах на льду

Из снятия французской пары также следует и то, что у россиян на предстоящем в Таллине первенстве Европы просто не остается конкурентов. Мало что может помешать Виктории Синициной и Никите Кацалапову защитить титул чемпионов Европы. А остальным россиянам — встать вслед за ними и занять весь пьедестал.

Впрочем, как заявила Татьяна Тарасова «РИА Новостям», Александра Степанова и Иван Букин вполне могут впервые в карьере завоевать титул чемпионов Европы ввиду неважной формы действующих победителей:

«Да вы что? Я считаю, что Саше (Степановой) и Ване (Букину) теперь надо постараться выиграть чемпионат Европы и можно попробовать обыграть Вику (Синицину) и Никиту (Кацалапова). Они неважно катаются», — сказала Тарасова.

Но, скорее всего, весь пьедестал будет российским. А кто будет первым: Вика с Никитой или Саша с Ваней — так ли это важно? Важнее то, что три места займут россияне. А еще немаловажно, чтобы все вернулись с чемпионата Европы здоровыми. Без всяких вирусов и травм.