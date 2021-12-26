Как Александра Трусова стала вице-чемпионкой России.

Девочка с характером. Которая после проката с тремя четверными выходит к тренерам с фразой: «Я хотела четыре!» Из-за которой у бортика прыгает самый невозмутимый тренер штаба Этери Тутберидзе — Сергей Дудаков. И все это Саша Трусова.

Сезон нынешний — тяжелейший для российских фигуристов. Тяжело он идет и для Саши. Все помним, как на «Гран-при Канады» она выступала с травмой и всего одним четверным в наборе. А потом не поехала на этап в Японии. И здесь более чем видна рука тренера — Этери Тутберидзе.

Серебро Александры, безусловно, еще и заслуга ее тренера. По нынешним меркам соревноваться с Валиевой — нереально. Ну просто никак. Есть она — и все остальные. Как «Бавария» в чемпионате Германии. Как наши российские синхронистки. И стать второй после нее — это уже победа. И разберемся, в чем тут заслуга Тутберидзе.

Отказ от этапа «Гран-при» в Японии и один четверной в Канаде

Саша не поехала на этап «Гран-при» в Японии. Жизнь показала — решение было более чем верным, ведь финал серии в итоге был отменен, и Русская Ракета ничего не потеряла. Пропуск одного турнира для Трусовой был более чем полезен — здоровье важнее. Ведь сезон длинный, олимпийский. Совершенно очевидно, что помимо настоятельной рекомендации врачей, здесь было и слово Этери Тутберидзе.

Саша — боец и рвется в бой всегда. Даже с травмой фигуристка пошла на четверной прыжок в произвольной программе на этапе в Канаде и не прыгала тройной аксель в короткой. Здесь она послушала тренера. В недавнем интервью Первому каналу Этери Георгиевна с теплотой отзывалась о своей ученице:

— Она очень светлый ребенок. Именно ребенок. Не знаю, какая она будет, когда вырастет. Но именно чистая и светлая. У нее искры энергии, света. Очень хочется, чтоб у нее получилось задуманное. Она заслужила. Она упертая и идет к этому. Без лжи и без обмана. Не говорю, что это плохо, — хочется, чтоб у нее получилось, — сказала Тутберидзе.

Этери Георгиевна не может не переживать за свою ученицу. Когда-то именно Саша вывела женское одиночное на космический уровень. Несмотря на свой сильный характер, к тренеру фигуристка все-таки прислушивается. И жизнь показывает, что не зря. Важнее было пропустить этап в Японии, чтобы восстановиться к чемпионату России.

Накануне первенства страны в Петербурге вопрос стоял так: Трусова или Туктамышева? По итогам чемпионата Александра сняла все вопросы касательно себя. Она едет на чемпионат Европы вторым номером сборной. И во многом благодаря той форме, в которой она сейчас находится.

Поиск оптимального контента

В текущем сезоне Трусова успела до «Гран-при» съездить на этап Кубка в Сызрани, но снялась после короткой программы. Официальная информация — медицинские показания. Видимо, проблемы с ногой начались еще в сентябре. Но по некоторым данным, снятие было запланировано. Была информация, что фигуристка изначально ехала только ради тренировки данного прыжка.

Бетина Попова в интервью «СЭ» также рассказывала, что данная практика — довольно распространенная в мире фигурного катания. Ее супруг — Денис Ходыкин — и Дарья Павлюченко пошли по тому же сценарию на этапе Кубка в Йошкар-Оле. Когда спортсмены еще не готовы катать обе программы, но хотят что-то отработать или получить соревновательную практику в короткой.

И со стороны штаба Тутберидзе это был интересный и правильный ход. Какие-то выводы были сделаны, на следующем старте от трикселя уже отказались. На чемпионате России была предпринята новая попытка, увы, неудачная. И теперь штабу есть над чем подумать перед чемпионатом Европы.

Что касается произвольной, то понятно, что здесь тоже идет поиск оптимального набора. На чемпионате России сначала было заявлено пять четверных, ближе к старту решили, что будет четыре. Три из них получились. И отсюда вытекает два вопроса: идти на риск и пробовать пять? Ведь на контрольных прокатах получилось!

Или же делать ставку на чистое катание и вставлять три? Александра и тренерский штаб Тутберидзе должны будут найти оптимальное решение. На чемпионате России достигнут максимум — Трусова — вице-чемпионка страны. И для них всех это победа.

Четкая система работы в штабе

Наверное, многие запомнили момент на контрольных прокатах из трансляции Первого канала, когда Сергей Дудаков целовал чехлы Александры после пяти четверных прыжков. Еще один показательный эпизод был и на чемпионате России. После того как Трусова сделала последний прыжковый элемент — тройной флип, — Дудаков подпрыгнул вместе с ней. А затем нервничал, наблюдая за вращениями.

И все это подтверждает то, что в штабе Тутберидзе есть все-таки некая иерархия. Даниил Глейхенгауз больше занимается Анной Щербаковой — более музыкальной фигуристкой. Сергей Дудаков — как специалист по технике — Александрой Трусовой. Его переживания — это доказательство тому. И это очень важно для спортсмена.

Есть специалист, который ведет фигуристку. Техника у Саши — просто феноменальна. Даже это дурацкое падение с четверного тулупа не дает возможности усомниться в ней, ведь тулуп Трусова прыгает давно. Не один год. Разве она не может его прыгать? Еще как может. Глядя на статистику ее выступлений, можно сделать вывод, что тулуп — один из самых стабильных четверных у фигуристки. Из 28 попыток на соревнованиях (16 из которых — в каскаде) 10 раз возникали проблемы (падения или недокруты).

И все это — отлаженная система работы тренерского штаба. Конечно, как известно, Этери Георгиевна участвует во всем. И в постановках программ, и во всем вообще. Но важно присутствие такого человека, который будет переживать за тебя особенно. Все это дает тот результат, которым Саша не может не гордиться, — она больше не бронзовая и не вечно третья. Она первая после Валиевой — впервые в карьере вице-чемпионка России.