Смех Самарина, философия от Мишина и нецензурное «офигеть» Тутберидзе. Что окружало фигурное катание в 2021 году

Самые яркие реакции вокруг прокатов российских фигуристов.

2021 год был достаточно ярким в фигурном катании — мы увидели победы Анны Щербаковой, Анастасии Мишина с Александром Галлямовым и Виктории Синициной и Никиты Кацалапова на чемпионате мира. Были рекордные прокаты Камилы Валиевой, пять четверных Александры Трусовой в произвольной программе.

Но не менее ярким было и то, что происходило после прокатов. «СЭ» подготовил самые яркие реакции с прокатов наших фигуристов в уходящем году.

Смех Самарина и Соколовской

Российский фигурист Александр Самарин выиграл короткую программу на турнире Budapest Trophy в Венгрии, хоть и набрал за свой прокат совсем скромные 74,76 балла.

Александр во всех прыжковых элементах допустил ошибки — с помаркой приземлил четверной лутц, в запланированном каскаде четверной тулуп + тройной тулуп сдвоил первый прыжок, а также ошибся на тройном акселе. Но, как ни странно, Самарин оказался на первом месте.

После объявления оценок Самарин и его тренер Светлана Соколовская оригинально отреагировали — сам фигурист рассмеялся, а тренер закрыла лицо руками.

Александр Самарин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Мат Транькова и улыбки Морозова

Максим Траньков вообще одна из самых эмоциональных личностей в мире фигурного катания. На чемпионате России болельщики лишний раз в этом убедились. После короткой программы Владимир Морозов после сорванной поддержки с улыбкой, вероятно, отшутился по этому поводу. Было плохо слышно.

Зато хорошо было слышно Транькова, который нецензурно отреагировал на улыбку своего подопечного:

«Очень, ***, смешно, ***, так обосрать поддержку, ***!»





Мат Мишина после сорванного акселя Коляды

Михаил Коляда очень мощно начал короткую программу на чемпионате России: четверной сальхов в каскаде с тройным тулупом, четверной тулуп. Сама постановка — «Щелкунчик» — безумно красивая, особенно в чистом исполнении. И после такого старта казалось — ну вот, наконец-то сейчас сделает чисто.

Но тут случилась «бабочка» на тройном акселе, которая отбросила Коляду на четвертое место. После выступления особенно красноречиво реагировал тренер Михаила — Алексей Мишин. И то нецензурное, что сорвалось с губ Профессора, можно было прочитать и без слов. Включайте прокат на 5:34 и увидите «Да *** (блин)».





Мат Тутберидзе на разминку Тарасовой и Морозова

Евгения Тарасова и Владимир Морозов на чемпионате России не сильно радовали своих тренеров. В список разочарованных попала и Этери Тутберидзе. На разминке перед произвольной программой пара допустила ошибку. Этери Георгиевна была очень удивлена данным эпизодом.

Она не стала выбирать выражения и произнесла нецензурный синоним слова «офигеть», что попало в трансляцию на сайт Первого канала.

Александра Трусова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Реакция Тутберидзе на пять четверных Трусовой

Александра Трусова в сентябре сотворила историю. Пока что только на контрольных прокатах. Русская Ракета исполнила свою давнюю мечту — прыгнула пять четверных прыжков. Если реакция самой фигуристки была довольно сдержанной, то ее тренер Сергей Дудаков был очень рад — аж поцеловал чехлы Александры.

Этери Тутберидзе тоже не скрывала своей радости и дважды повторила: «Ну сделала же!» — встречая на льду свою ученицу.





Реакция Бойковой на поражение Мишиной и Галлямову

В марте турнир в парном катании на чемпионате мира в шведском Стокгольме завершился микродрамой. По итогам произвольной программы чемпионами мира стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов, которые тренируются у Тамары Москвиной, как и бронзовые призеры ЧМ-2021 Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, только вторые делают это почти всю свою карьеру. Мишина и Галлямов пришли в ее команду совсем недавно.

После оценок за произвольную программу, когда стало понятно, что Бойкова и Козловский упустили свой шанс завоевать титул чемпионов мира — а именно эта пара лидировала после короткой программы, — с языка Александры сорвались дерзкие слова в адрес тренера — Тамары Москвиной.

«Поздравляю, теперь у вас есть чемпионы мира». Фразу быстро удалили из трансляции, но интернет, как известно, помнит все.

Камила Валиева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Лаконичное «молодец» Тутберидзе на Валиеву

В короткой программе на чемпионате России Камила Валиева окончательно улетела в космос, пробив отметку в 90 баллов за свой прокат. Со слов учеников и учениц Тутберидзе, услышать похвалу от тренера — большая редкость. Но не в этот раз.

Этери Георгиевна с улыбкой встречала свою ученицу и дважды сказала Камиле «молодец». А после этого в адрес фигуристы полетело: «Камила, ты крутая». Очень показательный и яркий получился эпизод после выдающегося проката Валиевой.





Философские фразы от Мишина — Туктамышевой

Чемпионка мира и Европы в этом сезоне выступала сильно и щелкала тройные аксели как семечки. До короткой программы на чемпионате России. Фигуристка упала с элемента ультра-си и сдвоила тулуп в каскаде. В итоге Туктамышева набрала совсем уж скромные для себя 71,28 балла и, как оказалось, лишила себя шансов на попадание в состав сборной России на чемпионат Европы.

Мудрый Алексей Николаевич встретил свою ученицу философской фразой: «Такова жизнь». На что сама Елизавета назвала причину своей ошибки — рано раскрылась. Грустный, но очень показательный получился момент.



