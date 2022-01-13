Фигурное катание
Чемпионат Европы
Новости
Медальный зачет Календарь / результаты Статьи Фото
Главная
Фигурное катание
Чемпионат Европы

Сегодня, 18:20

Валиева — о новом рекорде: «Значит, я действительно работаю»

Валиева высказалась о новом мировом рекорде, который она установила на чемпионате Европы
Дмитрий Кузнецов
,  
Артем Бухаев

Российская фигуристка Камила Валиева прокомментировала свой результат в короткой программе на чемпионате Европы. За прокат она получила 90,45 балла и установила новый мировой рекорд.

— Еще один рекорд. Это не становится рутиной?

— Нет, почему. Эти баллы значат, что я не просто так прихожу работать каждый день на тренировку. Значит какие-то моменты я улучшаю. Это не может не радовать. Значит, я действительно работаю.

— Как оцените свою физическую форму?

— У нас были небольшие выходные. За три дня произошла небольшая проблема с координацией. Сейчас я пришла в форму. Нужно поддерживать, где-то набирать, где-то спускать.

— Есть ли какие-то изменения в произвольной программе по сравнению с чемпионатом России?

— Нет.

В короткой порграмме Валиева прыгнула тройной аксель, тройной флип и тройной лутц в каскаде с тройным тулупом.

Произвольные программы фигуристки представят 15 января.

Фигурное катание
Камила Валиева
0
Чемпионат Европы по фигурному катанию
Читайте также
В Америке выбрали топ-100 главных людей мирового хоккея. Жертва секс-насилия влиятельнее Овечкина и Ротенберга
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Появилось видео короткой программы Камилы Валиевой на чемпионате Европы

Бестемьянова о короткой программе женщин: «Шли на риск. Ничего страшного, мы получили опыт»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости