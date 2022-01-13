Валиева высказалась о новом мировом рекорде, который она установила на чемпионате Европы

Российская фигуристка Камила Валиева прокомментировала свой результат в короткой программе на чемпионате Европы. За прокат она получила 90,45 балла и установила новый мировой рекорд.

— Еще один рекорд. Это не становится рутиной?

— Нет, почему. Эти баллы значат, что я не просто так прихожу работать каждый день на тренировку. Значит какие-то моменты я улучшаю. Это не может не радовать. Значит, я действительно работаю.

— Как оцените свою физическую форму?

— У нас были небольшие выходные. За три дня произошла небольшая проблема с координацией. Сейчас я пришла в форму. Нужно поддерживать, где-то набирать, где-то спускать.

— Есть ли какие-то изменения в произвольной программе по сравнению с чемпионатом России?

— Нет.

В короткой порграмме Валиева прыгнула тройной аксель, тройной флип и тройной лутц в каскаде с тройным тулупом.

Произвольные программы фигуристки представят 15 января.