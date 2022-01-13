Чемпионат Европы по фигурному катанию: прямая трансляция произвольной программы пар

В четверг, 13 января, в Таллине продолжится чемпионат Европы по фигурному катанию.

Во второй соревновательный день спортивные пары представят свои произвольные программы. Начало — 12:15. Следить за выступлениями в прямом эфире можно на сайте Первого канала и с помощью трансляции на сайте «СЭ».

После короткой программы россияне заняли три первых места. Лидируют Анастасия Мишина и Александр Галлямов, на втором месте — Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Замыкают тройку сильнейших Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

Все три российских пары выйдут на лед в заключительной, четвертой разминке.

Примерное время выхода на лед пар:

Александра Бойкова — Дмитрий Козловский (Россия) — 22:27

Евгения Тарасова — Владимир Морозов (Россия) — 22:35

Анастасия Мишина — Александр Галлямов (Россия) — 22:43

Чемпионат Европы по фигурному катанию: расписание и список участников // Чемпионат Европы по фигурному катанию: расписание дня 13 января