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Сегодня, 19:00

Чемпионат Европы по фигурному катанию: прямая трансляция произвольной программы пар

Анастасия Рацкевич
Корреспондент
Анастасия Мишина и Александр Галлямов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
В четверг, 13 января, в Таллине продолжится чемпионат Европы по фигурному катанию.

Во второй соревновательный день спортивные пары представят свои произвольные программы. Начало — 12:15. Следить за выступлениями в прямом эфире можно на сайте Первого канала и с помощью трансляции на сайте «СЭ».

После короткой программы россияне заняли три первых места. Лидируют Анастасия Мишина и Александр Галлямов, на втором месте — Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Замыкают тройку сильнейших Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

Все три российских пары выйдут на лед в заключительной, четвертой разминке.

Примерное время выхода на лед пар:

Александра Бойкова — Дмитрий Козловский (Россия) — 22:27

Евгения Тарасова — Владимир Морозов (Россия) — 22:35

Анастасия Мишина — Александр Галлямов (Россия) — 22:43

Чемпионат Европы по фигурному катанию: расписание и список участников // Чемпионат Европы по фигурному катанию: расписание дня 13 января

Фигурное катание
Анастасия Мишина/Александр Галлямов
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Чемпионат Европы по фигурному катанию
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