Чемпионат Европы по фигурному катанию: прямая трансляция произвольной программы пар
Во второй соревновательный день спортивные пары представят свои произвольные программы. Начало — 12:15. Следить за выступлениями в прямом эфире можно на сайте Первого канала и с помощью трансляции на сайте «СЭ».
После короткой программы россияне заняли три первых места. Лидируют Анастасия Мишина и Александр Галлямов, на втором месте — Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Замыкают тройку сильнейших Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.
Все три российских пары выйдут на лед в заключительной, четвертой разминке.
Примерное время выхода на лед пар:
Александра Бойкова — Дмитрий Козловский (Россия) — 22:27
Евгения Тарасова — Владимир Морозов (Россия) — 22:35
Анастасия Мишина — Александр Галлямов (Россия) — 22:43
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