Появилось видео короткой программы Камилы Валиевой на чемпионате Европы

Российская фигуристка Камила Валиева побила мировой рекорд в короткой программе на чемпионате Европы в Таллине.

В прокате она успешно прыгнула тройной аксель, тройной флип и тройной лутц в каскаде с тройным тулупом. За выступление Валиева получила 90,45 балла и занимает первое промежуточное место.

Предыдущий мировой рекорд также установила Валиева. На одном из этапов «Гран-при» россиянка показала результат — 87,42 балла.