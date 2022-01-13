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Сегодня, 18:17

Появилось видео короткой программы Камилы Валиевой на чемпионате Европы

Екатерина Савостина
Корреспондент

Российская фигуристка Камила Валиева побила мировой рекорд в короткой программе на чемпионате Европы в Таллине.

В прокате она успешно прыгнула тройной аксель, тройной флип и тройной лутц в каскаде с тройным тулупом. За выступление Валиева получила 90,45 балла и занимает первое промежуточное место.

Предыдущий мировой рекорд также установила Валиева. На одном из этапов «Гран-при» россиянка показала результат — 87,42 балла.

Фигурное катание
Камила Валиева
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Чемпионат Европы по фигурному катанию
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