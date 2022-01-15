Синицина и Кацалапов выиграли чемпионат Европы, Степанова и Букин — вторые

Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали двукратными чемпионами Европы.

По итогам чемпионата Европы 2022 года в Таллине пара заняла первое место. За произвольный танец они получили 130,07 балла, а по сумме выступлений набрали 217,96 балла.

Второе место заняла еще одна российская пара — Александра Степанова и Иван Букин. По сумме программ они набрали 213,20 балла. Это их новый лучший результат в карьере. Замкнули тройку Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри из Италии (207,97).

Диана Дэвис и Глеб Смолкин оказались на 7-й итоговой позиции. За ритм-танец и произвольную программу дуэт набрал 186,61 балла.

Фигурное катание

Таллин (Эстония)

Чемпионат Европы

Танцы

Произвольный танец

1. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) — 130,07

2. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) — 126,75

3. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) — 124,62

4. Оливия Смарт/Адриан Диас (Испания) — 118,87

5. Сара Уртадо/Кирилл Халявин (Испания) — 116,07

6. Лайла Фер/Льюис Гибсон (Великобритания) — 116,04

7. Диана Дэвис/Глеб Смолкин (Россия) — 113,29

Итог

1. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) — 217,96

2. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) — 213,20

3. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) — 207,97

4. Оливия Смарт/Адриан Диас (Испания) — 196,86

5. Лайла Фер/Льюис Гибсон (Великобритания) — 196,01

6. Сара Уртадо/Кирилл Халявин (Испания) — 191,90

7. Диана Дэвис/Глеб Смолкин (Россия) — 186,61