Дочь Тутберидзе оценила итоги чемпионата Европы в танцах

Российские танцоры Диана Дэвис и Глеб Смолкин подвели итоги выступления на чемпионате Европы по фигурному катанию в Таллине (186,61 балла, как минимум седьмое место).

Смолкин: — Очень хорошие впечатления от произвольного танца. Мы очень довольны. Возможно, это был лучший прокат сезона. Довольны, что смогли улучшиться по сравнению с чемпионатом России.

— Лучший прокат по технике или по эмоциям?

— Сложно говорить, что по технике. Все-таки на России у нас уровни были чуть повыше. Где-то не получили чуть-чуть того, что могли бы получить и хотели. Поэтому лучший прокат в общем и целом. Здесь, например, мы смогли добавить в концовке. Это при том, что сил было столько же, сколько и на России, но здесь добавить получилось, а там нет.

— Как для себя в целом оцените чемпионат Европы?

— Замечательно. Очень любим выступать в Таллине, хорошая публика. Много русскоязычных зрителей и не русскоязычных. Кричат, кидают игрушки.

— Есть что улучшить перед Олимпиадой?

— Конечно! А для чего мы тренируемся? Будем рады, если еще получится услышать мнения специалистов. Прислушаемся, исправимся. Например, в Красноярске на предолимпийском сборе.

— Можно ли услышать мнение Дианы по итогам чемпионата Европы?

Дэвис: — Не знаю, просто рада, что получилось хорошо выступить. Будем стараться улучшаться с каждым стартом, добавлять эмоций.