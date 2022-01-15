Дочь Тутберидзе оценила итоги чемпионата Европы в танцах
Российские танцоры Диана Дэвис и Глеб Смолкин подвели итоги выступления на чемпионате Европы по фигурному катанию в Таллине (186,61 балла, как минимум седьмое место).
Смолкин: — Очень хорошие впечатления от произвольного танца. Мы очень довольны. Возможно, это был лучший прокат сезона. Довольны, что смогли улучшиться по сравнению с чемпионатом России.
— Лучший прокат по технике или по эмоциям?
— Сложно говорить, что по технике. Все-таки на России у нас уровни были чуть повыше. Где-то не получили чуть-чуть того, что могли бы получить и хотели. Поэтому лучший прокат в общем и целом. Здесь, например, мы смогли добавить в концовке. Это при том, что сил было столько же, сколько и на России, но здесь добавить получилось, а там нет.
— Как для себя в целом оцените чемпионат Европы?
— Замечательно. Очень любим выступать в Таллине, хорошая публика. Много русскоязычных зрителей и не русскоязычных. Кричат, кидают игрушки.
— Есть что улучшить перед Олимпиадой?
— Конечно! А для чего мы тренируемся? Будем рады, если еще получится услышать мнения специалистов. Прислушаемся, исправимся. Например, в Красноярске на предолимпийском сборе.
— Можно ли услышать мнение Дианы по итогам чемпионата Европы?
Дэвис: — Не знаю, просто рада, что получилось хорошо выступить. Будем стараться улучшаться с каждым стартом, добавлять эмоций.