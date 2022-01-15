Чемпионат Европы по фигурному катанию: онлайн произвольного танца дуэтов
В четвертый соревновательный день танцевальные дуэты представят свои произвольные танцы. Следить за выступлениями в прямом эфире можно на сайте Первого канала и с помощью трансляции на сайте «СЭ».
После короткой программы лидируют Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Александра Степанова и Иван Букин — вторые.
Первая разминка
1. Солен Мазинг — Марко Евгений Гайдаенко (Эстония)
2. Мария Игнатьева — Даниил Семко (Венгрия)
3. Жасмин Тессари — Стефан Уокер (Швейцария)
4. Мария Голубцова — Кирилл Белобров (Украина)
5. Саша Фир — Джордж Уодделл (Великобритания)
Вторая разминка
6. Луасиа Демужо — Тео Ле Мерсье (Франция)
7. Тина Гарабедян — Симон Прул Сенекаль (Армения)
8. Катарина Мюллер — Тим Дик (Германия)
9. Александра Назарова — Максим Никитин (Украина)
10. Натали Ташлерова — Филип Ташлер (Чехия)
Третья разминка
11. Евгения Лопарева — Жофре Бриссо (Франция)
12. Наталья Калишек — Максим Сподырев (Польша)
13. Диана Дэвис — Глеб Смолкин (Россия) — 16:43
14. Эллисон Рид — Саулиус Амбрулевичюс (Литва)
15. Сара Уртадо — Кирилл Халявин (Испания)
Четвертая разминка
16. Оливия Смарт — Адрия Диас (Испания)
17. Лайла Фир — Льюис Гибсон (Великобритания)
18. Шарлен Гиньяр — Марко Фабри (Италия)
19. Александра Степанова — Иван Букин (Россия) — 17:38
20. Виктория Синицина — Никита Кацалапов (Россия) — 17:46
Чемпионат Европы по фигурному катанию: расписание и список участников