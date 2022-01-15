Чемпионат Европы по фигурному катанию: онлайн произвольного танца дуэтов

В субботу, 15 января, в Таллине завершится чемпионат Европы по фигурному катанию.

В четвертый соревновательный день танцевальные дуэты представят свои произвольные танцы. Следить за выступлениями в прямом эфире можно на сайте Первого канала и с помощью трансляции на сайте «СЭ».

После короткой программы лидируют Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Александра Степанова и Иван Букин — вторые.

Первая разминка

1. Солен Мазинг — Марко Евгений Гайдаенко (Эстония)

2. Мария Игнатьева — Даниил Семко (Венгрия)

3. Жасмин Тессари — Стефан Уокер (Швейцария)

4. Мария Голубцова — Кирилл Белобров (Украина)

5. Саша Фир — Джордж Уодделл (Великобритания)

Вторая разминка

6. Луасиа Демужо — Тео Ле Мерсье (Франция)

7. Тина Гарабедян — Симон Прул Сенекаль (Армения)

8. Катарина Мюллер — Тим Дик (Германия)

9. Александра Назарова — Максим Никитин (Украина)

10. Натали Ташлерова — Филип Ташлер (Чехия)

Третья разминка

11. Евгения Лопарева — Жофре Бриссо (Франция)

12. Наталья Калишек — Максим Сподырев (Польша)

13. Диана Дэвис — Глеб Смолкин (Россия) — 16:43

14. Эллисон Рид — Саулиус Амбрулевичюс (Литва)

15. Сара Уртадо — Кирилл Халявин (Испания)

Четвертая разминка

16. Оливия Смарт — Адрия Диас (Испания)

17. Лайла Фир — Льюис Гибсон (Великобритания)

18. Шарлен Гиньяр — Марко Фабри (Италия)

19. Александра Степанова — Иван Букин (Россия) — 17:38

20. Виктория Синицина — Никита Кацалапов (Россия) — 17:46

Чемпионат Европы по фигурному катанию: расписание и список участников