Российские танцоры рассказали, что Тутберидзе принимала участие в их подготовке перед чемпионатом Европы

Российские танцоры Диана Дэвис и Глеб Смолкин рассказали о том, как проводили подготовительный период к чемпионату Европы по фигурному катанию.

— Мы чувствовали, что близко турниры, две недели между чемпионатами России и Европы — непривычно малая пауза.

— Как провели их?

— Остались в Москве, готовились у Этери Георгиевны [Тутберидзе] на катке. Тренировались с нашими парниками. С какими тренерами? У Этери Георгиевны, в частности, вся команда была, с Игорем [Шпильбандом] выходили на связь постоянно, онлайн, то есть он все отслеживал, какие-то прокаты ему отправляли с комментариями, каждый вечер созванивались, обсуждали. Времени немного, понимали, что изменить ничего мы не успеем, не успеем накатать, поэтому надо было привести себя в хорошую физическую форму. Перерыв у нас был три дня, не катались.

— Этери Георгиевна настраивала перед прокатом? На тренировке женщин ее не было.

— Она здесь была, да, не знаю, выступления обычно не смотрит. Но здесь все время была. Мои родители не здесь, они в Питере, ситуация сейчас опасная.

В ритм-танце Дэвис/Смолкин набрали 73,32 балла.