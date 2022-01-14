Дэвис/Смолкин — о планах после выступления на чемпионате Европы: «У нас чудный допинг, всегда с нами»

Российские фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин саркастично рассказали журналистам о планах на вечер после ритм-танца чемпионата Европы (73,32 балла).

«Останемся ли кого-то посмотреть? Да нет, у нас же чудный допинг, всегда с нами, поэтому посмотрим, как получится. Конечно, хотелось бы остаться, посмотреть российские пары, всегда за них болеем», — сказал Смолкин, видимо, имея в виду допинг-контроль.

В ритм-танце также участвуют российские дуэты Александра Степанова/Иван Букин и Виктория Синицина/Никита Кацалапов.