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Сегодня, 16:38

Дэвис/Смолкин — о планах после выступления на чемпионате Европы: «У нас чудный допинг, всегда с нами»

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент
Диана Дэвис и Глеб Смолкин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Российские фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин саркастично рассказали журналистам о планах на вечер после ритм-танца чемпионата Европы (73,32 балла).

«Останемся ли кого-то посмотреть? Да нет, у нас же чудный допинг, всегда с нами, поэтому посмотрим, как получится. Конечно, хотелось бы остаться, посмотреть российские пары, всегда за них болеем», — сказал Смолкин, видимо, имея в виду допинг-контроль.

В ритм-танце также участвуют российские дуэты Александра Степанова/Иван Букин и Виктория Синицина/Никита Кацалапов.

Фигурное катание
Глеб Смолкин
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Чемпионат Европы по фигурному катанию
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