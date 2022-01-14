Мозалев: «Я сделал все, что нужно, для попадания на Олимпиаду. Но не все, что хотел»

Российский фигурист Андрей Мозалев остался разочарован, что не смог попасть на пьедестал по итогам чемпионата Европы. Он занял итоговое четвертое место.

«Расстроен, что не попал в тройку. Не считая сальхова, прокатал неплохо. Буду дальше работать. Я и на чемпионате России не прям отжег. Почти так же откатал, третий тройной сделал.

У меня никаких мыслей сейчас нет. Олимпиада? Я не на нее хочу, конечно. Все, что нужно для попадания на нее я, может, и сделал, но не все, что хотел», — сказал Мозалев.

Победу на чемпионате Европы в Таллине одержал Марк Кондратюк.