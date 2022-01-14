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14 января, 23:20

Роднина: «Европа — промежуточный турнир. На олимпийский мужской пьедестал мы не претендуем»

Владислав Флегонтов
Корреспондент
Марк Кондратюк.
Фото Reuters

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина в разговоре с «СЭ» отреагировала на победу российского фигуриста Марка Кондратюка на чемпионате Европы в Таллине.

«Красавчик! Поздравляю, мы всегда рады за наших ребят. Но нужно быть реалистами. Чемпионат Европы — это промежуточный турнир, где нам нет конкурентов. Нашу реальную силу покажет Олимпиада. И на мужской олимпийский пьедестал мы не претендуем, нужно отталкиваться от реалий», — сказала Роднина «СЭ».

Итоговый балл действующего чемпиона России составил 286,56 балла: 18-летний Кондратюк впервые стал чемпионом Европы.

Четвертое место занял еще один представитель России Андрей Мозалев (265,69). Евгений Семененко стал пятым (260,00).

Ирина Роднина
Марк Кондратюк
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Чемпионат Европы по фигурному катанию
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