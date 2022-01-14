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14 января, 23:10

«Мужчины показали, что могут бороться за самые высокие места». Коган подвел итоги чемпионата Европы

Артем Бухаев
Корреспондент
Марк Кондратюк.
Фото AFP

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган в разговоре с «СЭ» подвел итоги завершившегося чемпионата Европы в Таллине для мужчин.

«Самые искренние поздравления Кондратюку, который стал чемпионом Европы, — сказал Коган «СЭ». — Я бы хотел также отметить Андрея Мозалева, который в последнюю минуту попал на чемпионат. Он очень хорошо откатал короткую программу. В произвольной были, конечно, ошибки, которые ему не позволили подняться на пьедестал. Он показал свой потенциал. Показал, что может бороться. Жалко, что Евгений Семененко не смог удержать свои позиции. В целом я доволен выступлением мужчин. Они показали, что могут бороться за самые высокие места».

Итоговый балл действующего чемпиона России Марка Кондратюка составил 286,56 балла: 18-летний фигурист впервые стал чемпионом Европы.

Четвертое место занял еще один представитель России Андрей Мозалев (265,69). Евгений Семененко стал пятым (260,00).

Андрей Мозалев
Евгений Семененко
Марк Кондратюк
1
Чемпионат Европы по фигурному катанию
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