«Мужчины показали, что могут бороться за самые высокие места». Коган подвел итоги чемпионата Европы

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган в разговоре с «СЭ» подвел итоги завершившегося чемпионата Европы в Таллине для мужчин.

«Самые искренние поздравления Кондратюку, который стал чемпионом Европы, — сказал Коган «СЭ». — Я бы хотел также отметить Андрея Мозалева, который в последнюю минуту попал на чемпионат. Он очень хорошо откатал короткую программу. В произвольной были, конечно, ошибки, которые ему не позволили подняться на пьедестал. Он показал свой потенциал. Показал, что может бороться. Жалко, что Евгений Семененко не смог удержать свои позиции. В целом я доволен выступлением мужчин. Они показали, что могут бороться за самые высокие места».

Итоговый балл действующего чемпиона России Марка Кондратюка составил 286,56 балла: 18-летний фигурист впервые стал чемпионом Европы.

Четвертое место занял еще один представитель России Андрей Мозалев (265,69). Евгений Семененко стал пятым (260,00).