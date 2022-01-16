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Сегодня, 00:06

Катарина Гербольдт о чемпионате Европы: «Ни для кого не сюрприз, что подиум наш»

Евгений Петров
Корреспондент

Бывшая фигуристка Катарина Гербольдт оценила выступление россиянок в женском одиночном катании на чемпионате Европы в Таллине (Эстония).

«Наши девушки действительно особенные, — цитирует Гербольдт «Газета.Ru». — Думаю, что ни для кого не сюрприз, что подиум наш. Хочется пожелать им, чтобы этот старт придал им еще большей уверенности, так как это последняя отправная точка перед Олимпийскими играми.

И чтобы там они смогли сделать то, что не вышло на чемпионате Европы. Еще есть время, чтобы поработать. И, конечно, пожелать здоровья, а на Олимпийских играх — удачи. Потому что это самое важное, что может быть на Олимпиаде".

Золото завоевала Камила Валиева. Анна Щербакова стала второй, Александра Трусова — третьей.

Александра Трусова
Анна Щербакова
Камила Валиева
Катарина Гербольдт
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Чемпионат Европы по фигурному катанию
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