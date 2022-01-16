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Бестемьянова: «Трусова — героиня, шла на максимальное количество четверных, но что-то не получилось»

Анна Горшкова
Корреспондент

Чемпионка Олимпийских игр Наталья Бестемьянова поделилась впечатлениями от выступления российских фигуристок на чемпионате Европы.

«Абсолютно прекрасно откатали девчонки. Конечно, не без ошибок, но они были на таких сложных элементах, что не будем об этом думать. Поздравляю Камилу Валиеву!

Что касается Анны Щербаковой, то после ее роскошного проката можно сказать: «Аня вернулась!» Трусова — героиня! Она шла на максимальное количество четверных, но что-то не получилось. Извлекут урок, и к Олимпиаде, думаю, все будет лучше. Еще раз поздравляю! Есть наши спортсменки и остальные!" — приводит слова Бестемьяновой Sport24.

На чемпионат Европы российские фигуристки заняли весь пьедестал. Камила Валиева стала первой, набрав 259,06 балла. Анна Щербакова знаяла второе место (237,42), Александра Трусова — третья (234,36).

Источник: https://sport24.ru/news/figureskating/2022-01-15-bestemyanova-posle-roskoshnogo-prokata-shcherbakovoy-mozhno-skazat-anya-vernulas
Фигурное катание
Александра Трусова
Анна Щербакова
Камила Валиева
Наталья Бестемьянова
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Чемпионат Европы по фигурному катанию
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