Алексей Ягудин: «Валиева, Трусова и Щербакова — другая планета»

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин оценил выступление россиянок на чемпионате Европы в Таллине (Эстония).

— Как все было?

— Все было, как надо. Наши первые три места без вопросов. Конечно, какие-то зарубежные аналитики прогнозировали, что бельгийка Луна Хендрикс будет в тройке, но я это сказал в эфире, поэтому не собираюсь отрекаться от своих слов. Ребят, Валиева, Трусова и Щербакова — другая планета.

— Я вижу, что болельщики Трусовой разочарованы, что она сегодня без второго места. Действительно там есть эти три балла?

— Насчет Саши Трусовой мое мнение такое — ты выбирай, сколько четверных, какие у тебя стабильнее получаются и считайте. Значит, у них другой посыл — идти на пять четвертных и все. Дай бог, чтобы эти пять четверных получились. Просто посмотрите, что произошло на ЧМ в Стокгольме и здесь. В какой-то степени качество медали зависит от того, на что ты идешь. Я так понимаю, что им надо рисковать и у всех трех девочек наших есть максимализм. Я говорил, что каждый из наших мальчиков не только хотел, но имел возможность выиграть этот турнир. Также и с девушками — каждая хочет рисковать и выкладываться.

— Что за чудесное преображение произошло с Анной?

— Люди, которые после короткой программы говорили о том, что некоторых можно списывать со счетов, это уже выжатые спортсмены, получили! Занимайтесь лучше своими делами и хватит лезть в фигурное катание!

Золото чемпионата Европы завоевала Камила Валиева. Анна Щербакова стала второй, Александра Трусова — третьей.