Чемпионат Европы по фигурному катанию: прямая трансляция произвольной программы мужчин

В пятницу, 14 января, в Таллине продолжится чемпионат Европы по фигурному катанию.

В третий соревновательный день мужчины представят свои произвольные программы. В составе сборной России выступают Марк Кондратюк, Евгений Семененко, Андрей Мозалев.

После короткой программы россияне занимают три первых места. Лидирует Андрей Мозалев (99,76), вторым идет Марк Кондратюк (99,06), тройку замыкает Евгений Семененко (99,04).

Следить за выступлениями в прямом эфире можно на сайте Первого канала.

Время выхода на лед российских спортсменов:

Евгений Семененко (Россия) — 22:30

Марк Кондратюк (Россия) — 22:38

Андрей Мозалев (Россия) — 22:46

Чемпионат Европы по фигурному катанию: расписание и список участников