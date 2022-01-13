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Александр Энберт: «У Камилы Валиевой было космическое катание, прекрасная форма!»

Энберт высоко оценил прокат короткой программы Камилы Валиевой на чемпионате Европы
Виктория Кравченко

Бронзовый призер чемпионатов мира и Европы в парном катании Александр Энберт высказался о прокате российских фигуристок на чемпионате Европы в Таллине (Эстония).

«У Камилы Валиевой было космическое катание, прекрасная форма! Главное в олимпийский сезон — Камила идет стабильно, катается все лучше. Короткая программа была неожиданной, потому что не наши девочки занимают весь пьедестал. Но, к сожалению, сложность контента не позволила Трусовой и Щербаковой откатать чисто. Не знаю, насколько Анна в форме. Чемпионат России получился не блестящим. Надеюсь, она готова к четверным. С чистыми программами никто не может бороться с нашими девочками. Все зависит от их формы»— цитирует Энберт «Чемпионат».

Он также добавил, что Анне Щербаковой необходимо доказать в произвольной программе, что она лучше. В короткой программе девушка упала.

Камила Валиева выиграла короткую программу с мировым рекордом (90,45 балла). Второе место заняла Луна Хендрикс из Бельгии (76,25). Замыкает тройку лидеров Александра Трусова, упавшая с тройного акселя (75,13). На четвертом месте идет Анна Щербакова (69,05).

Произвольные программы одиночницы представят 15 января.

Источник: https://www.championat.com/figureskating/news-4574845-kosmicheskoe-katanie-valievoj-enbert-o-rezultatah-korotkoj-programmy-na-che.html
Александр Энберт
Анна Щербакова
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Чемпионат Европы по фигурному катанию
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