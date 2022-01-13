Чемпионат Европы по фигурному катанию: онлайн произвольной программы спортивных пар
Во второй соревновательный день спортивные пары представят свои произвольные программы. Начало — 12:15. Следить за выступлениями в прямом эфире можно на сайте Первого канала и с помощью трансляции на сайте «СЭ».
После короткой программы россияне заняли три первых места. Лидируют Анастасия Мишина и Александр Галлямов, на втором месте — Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Замыкают тройку сильнейших Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Все три российских пары выйдут на лед в заключительной, четвертой разминке.
Первая разминка
1. Лана Петранович — Антонио Соуза-Кордейру (Хорватия)
2. Елизавета Жукова — Мартин Бидар (Чехия)
3. София Голиченко — Артем Даренский (Украина)
4. Анника Хокке — Роберт Кункель (Германия)
Вторая разминка
5. Камилла Ковалев — Павел Ковалев (Франция)
6. Мария Павлова — Балаж Нэйги (Венгрия)
7. Сара Конти — Никколо Макии (Италия)
8. Богдана Лукашевич — Александр Степанов (Беларусь)
Третья разминка
9. Лаура Баркеро — Марко Цандрон (Испания)
10. Юлия Щетинина — Марк Мадьяр (Венгрия)
11. Карина Сафина — Лука Берулава (Грузия)
12. Минерва Фабьен Хазе — Нолан Зеегерт (Германия)
Четвертая разминка
13. Ребекка Гиларди — Филиппо Амброзини (Италия)
14. Александра Бойкова — Дмитрий Козловский (Россия) — 22:27
15. Евгения Тарасова — Владимир Морозов (Россия) — 22:35
16. Анастасия Мишина — Александр Галлямов (Россия) — 22:43
Чемпионат Европы по фигурному катанию: расписание и список участников // Чемпионат Европы по фигурному катанию: расписание дня 13 января