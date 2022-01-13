Чемпионат Европы по фигурному катанию: онлайн произвольной программы спортивных пар

В четверг, 13 января, в Таллине продолжится чемпионат Европы по фигурному катанию.

Во второй соревновательный день спортивные пары представят свои произвольные программы. Начало — 12:15. Следить за выступлениями в прямом эфире можно на сайте Первого канала и с помощью трансляции на сайте «СЭ».

После короткой программы россияне заняли три первых места. Лидируют Анастасия Мишина и Александр Галлямов, на втором месте — Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Замыкают тройку сильнейших Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Все три российских пары выйдут на лед в заключительной, четвертой разминке.

Первая разминка

1. Лана Петранович — Антонио Соуза-Кордейру (Хорватия)

2. Елизавета Жукова — Мартин Бидар (Чехия)

3. София Голиченко — Артем Даренский (Украина)

4. Анника Хокке — Роберт Кункель (Германия)

Вторая разминка

5. Камилла Ковалев — Павел Ковалев (Франция)

6. Мария Павлова — Балаж Нэйги (Венгрия)

7. Сара Конти — Никколо Макии (Италия)

8. Богдана Лукашевич — Александр Степанов (Беларусь)

Третья разминка

9. Лаура Баркеро — Марко Цандрон (Испания)

10. Юлия Щетинина — Марк Мадьяр (Венгрия)

11. Карина Сафина — Лука Берулава (Грузия)

12. Минерва Фабьен Хазе — Нолан Зеегерт (Германия)

Четвертая разминка

13. Ребекка Гиларди — Филиппо Амброзини (Италия)

14. Александра Бойкова — Дмитрий Козловский (Россия) — 22:27

15. Евгения Тарасова — Владимир Морозов (Россия) — 22:35

16. Анастасия Мишина — Александр Галлямов (Россия) — 22:43

Чемпионат Европы по фигурному катанию: расписание и список участников // Чемпионат Европы по фигурному катанию: расписание дня 13 января