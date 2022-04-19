Легенда британского велоспорта сэр Брэдли Уиггинс рассказал о своих подростковых комплексах и об отце-наркомане.

Брэдли Уиггинс — главная легенда современного велоспорта. Трехкратный олимпийский чемпион, первый британец, кому удалось победить на «Тур де Франс». Уиггинс — единственный, кто выигрывал чемпионаты мира и Олимпиады как на треке, так и на шоссе, а также в один год, с разницей в пару недель, завоевал титулы олимпийского чемпиона и победителя «Тур де Франс».

Это какая-то умопомрачительная нагрузка, и вряд ли кто-то в ближайшее время сможет это повторить. Поэтому Уиггинс получил рыцарское звание и официально стал сэром. Но несмотря на безумную популярность, гонщик редко дает интервью и избегает публичных мероприятий. Правда, для журнала Men's Health британец сделал исключение и подробно рассказал о своем детстве. Полностью история будет опубликована завтра, но пока даже выдержки из нее заставляют волосы шевелиться.

Отчим обзывал меня за то, что ношу обтягивающие велотрусы

— Тренер приставал ко мне, когда мне было около 13 лет, — рассказал Уиггинс. — Но я никогда полностью не отдавал себе в этом отчета.

— Были ли это сексуальные приставания? — уточнил журналист.

— Да, — ответил Уиггинс. — И это повлияло на мою взрослую жизнь... Я похоронил все это в себе.

Наверное, в идеальном мире подросток сразу же рассказал бы о действиях тренера своим родителям. И родители приняли бы меры, чтобы такого больше не повторялось. Но Уиггинсу не с кем было делиться своими переживаниями. Его мама вышла замуж второй раз, а отношения с отчимом, похоже, не сложились.

— Отчим был довольно жесток ко мне, обзывал меня педиком за то, что ношу обтягивающие велотрусы и так далее, — признался Уиггинс. — Поэтому я даже не думал, что могу прийти и рассказать ему о своих проблемах. Я мечтал только вырваться из этого всего. Я был очень одинок. Я был очень странным подростком и думаю, езда на велосипеде просто помогала мне оставаться наедине с самим собой.

Родной отец Уиггинса — известный австралийский велосипедист Гари Уиггинс. Он ушел из семьи, когда Брэдли было два года. Много лет после этого Гари не общался с сыном. Впервые они увиделись, когда Брэдли исполнилось 18 и он уже как профессиональный спортсмен приехал в Австралию на сборы.

Брэдли Уиггинс в окружении дам. Фото Global Look Press

— Отец был моим героем, я мечтал доказать самому себе, что могу стать не хуже, — говорит Уиггинс. — Отец был хорошим гонщиком — а мог бы стать еще лучше, но он не реализовал свой талант. Он был алкоголиком, страдал от маниакальной депрессии, был довольно жесток и принимал массу наркотиков. После нашей встречи мы какое-то время общались. Но потом не разговаривали около двух лет, пока я не узнал, что он убит.

Гари Уиггинса убили на вечеринке у него дома. Подробностей Брэдли не знает до сих пор. В те годы сын уже давно переплюнул отца: стал большой звездой, олимпийским чемпионом. Но особого счастья это не принесло.

— Год после победы на «Туре» и Олимпиаде-2012 был одним из самых тяжелых в жизни, — вспоминает Уиггинс. — Вместе с успехами пришли слава и всеобщее обожание... А я очень закрытый человек, интроверт. С моими депрессиями, если я не буду заботиться о себе, это может превратиться в манию. Я должен соблюдать свои рутины, тренироваться и не пить слишком много.

Быть слабым теперь не стыдно

Откровения Уиггинса вызвали неоднозначную реакцию. В комментариях некоторые болельщики пишут, что жалобы на сексуальные приставания со стороны тренера у спортсменов превратились в моду. Об этом говорят многие чемпионы. При этом в случае Уиггинса никаких доказательств нет. Более того, не называется даже имя его наставника-абьюзера.

Последние годы тренд на «сильную личность» окончательно потерял актуальность в спорте. Это раньше считалось, что жаловаться и тем более плакать — стыдно для настоящего чемпиона. Эталоном был, например, велосипедист Лэнс Армстронг, который победил рак, а потом сел в седло велосипеда и снова стал побеждать. Невозможно себе представить, чтобы Армстронг пожаловался на боль или неподходящее психологическое состояние и сошел с дистанции. Правда, потом выяснилось, что «железным» человеком он был не без помощи запрещенных средств, но это уже другая история.

В современном спорте абсолютно нормально быть слабым и признаваться, что в твоей жизни были и темные стороны. Американская гимнастка Симона Байлз пропустила почти полностью Олимпийские игры в Токио из-за психологических сложностей. Японская теннисистка Наоми Осака сначала бойкотировала пресс-конференции, а потом, когда все же согласилась общаться с журналистами, расплакалась из-за вполне невинного вопроса.

От этих слабостей ни Байлз, ни Осака ничуть не стали менее великими спортсменками. Скорее теперь они несут очень важную миссию и привлекают внимание общества к проблемам психического здоровья или, как в случае с Байлз, сексуального насилия. Чем больше звезд будет об этом говорить — тем эффективнее будут решаться все эти вопросы.