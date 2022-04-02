«Я просто сходила с ума». Как бегунья сборной США стала элитной проституткой из-за психических проблем

История участницы трех Олимпиад Сьюзи Фэйвор-Хэмилтон, которая после завершения карьеры в легкой атлетике впала в депрессию и устроилась в агентство по эскорт-услугам.

Она вся дрожала. В голове проносились последние события.

Только недавно она вышла из номера шикарного отеля в Лас-Вегасе. Ее все еще переполняли положительные эмоции. Это было намного приятнее, чем выиграть забег. Намного приятнее, чем выступить на Олимпиаде.

Где-то ее ждала привычная рутина: дом, муж, дочка и родители. Но возвращаться в родной Висконсин хотелось все меньше. В Вегасе ее знали как Келли — одну из самых ярких представительниц эскорт-услуг. Сьюзи — бывшая профессиональная спортсменка, риелтор, жена и мать. Как все это скучно...

Она снова стала предаваться воспоминаниям о прошедшем вечере. Клиентом оказался приятный и привлекательный мужчина. Как только она переступила порог его номера, то сразу наградила его страстным поцелуем. Келли хотела, чтобы он поверил, что она — его давняя любовница, что она весь день мечтала о встрече именно и только с ним.

Хотела сразу показать, кто будет главным этим вечером. Ему это понравилось. Понравилось выполнять чужие указания. Интересный контраст для человека, который привык руководить другими на посту исполнительного директора одной крупной компании.

— Охренеть, — это все, что он смог пробормотать. — Развернись, пожалуйста! Ты в отличной форме, каким спортом ты занимаешься?

— Я была гимнасткой в колледже, — Келли выдала ему свою любимую ложь.

За вечер она заработала 1200 долларов. И еще получила удовольствие.

Она спрятала хрустящие купюры в сумочку «Луи Виттон», которую подарил другой клиент. Деньги стали для нее тайным источником энергии, который заставлял двигаться вперед.

Ее уверенные шаги по мрамору притягивали взгляды мужчин. Пожилой господин в идеального кроя рубашке проводил ее долгим взглядом. Он знал, что она из эскорта. Она знала, что он богат.

«Прекрасно, когда тебя хотят, особенно когда тебя хотят успешные мужчины. Прекрасно, если они выберут меня своей фавориткой и вызовут в мой следующий визит в Вегас», — пронеслось у нее в голове.

Ей нравился этот тайный язык тела, который она в совершенстве освоила за 10 месяцев в Вегасе. Язык, которым владел этот мужчина и многие ему подобные.

Келли уже думала о следующей встрече, запланированной на вечер...

Она остановилась у витрины бутика «Луи Виттон». Почему бы не побаловать себя? Возьму, пожалуй, вот эту симпатичную сумочку за две тысячи долларов.

Красивая хорошо сложенная продавщица немедленно подошла к ней.

— Я возьму вот эту, — сказала клиентка, показывая на сумочку.

— Мне она очень нравится, она вышла в продажу на прошлой неделе, — ответила продавщица.

Продавщица смерила ее взглядом, почти как тот мужчина в зале, и, наверное, догадалась, чем она зарабатывает на жизнь. Но Келли это не тревожило.

Она только чувствовала, что девушка восхищена ее ладно сидящим платьем, безупречной прической и макияжем.

Келли извлекла пачку купюр из кошелька и отсчитала 20 банкнот.

Больше никаких изнурительных тренировок до потери пульса. Никакого страха поражений на соревнованиях. Со старой жизнью покончено. Новая кажется намного интереснее и веселее.

Сьюзи Фэйвор-Хэмилтон. Фото Getty Images

Семья

В детстве Сьюзи Фэйвор выделялась богатым воображением. Она все время выдумывала какие-то игры, истории и не могла спокойно просидеть на одном месте и пяти минут.

Вместе с родителями, старшим братом и двумя старшими сестрами она жила в городке Стивенс-Пойнт, что находится в штате Висконсин (США).

Ее брат Дэн занимался бегом. Он любил скорость и приток адреналина, который получал на беговой дорожке. Чем старше он становился, тем больше ему хотелось этого самого адреналина. Так что одного бега ему стало уже мало...

Когда девушка Дэна умерла от редкой болезни, синдрома Рея (белая печеночная болезнь), он был раздавлен. Его поведение изменилось. Он стал агрессивным. Врачи поставили ему тяжелый диагноз — биполярное расстройство. Лечили его электросудорожной терапией и литием. Сам Дэн добавил еще один препарат в этот список — выпивку.

Когда Сьюзи было 12 лет, они с матерью нашли 18-летнего Дэна пьяным в стельку. Рядом на траве валялась пустая бутылка из-под водки.

В другой раз отец нашел пьяного сына в куда более пугающем состоянии. Тогда он смог вырвать у него из рук ружье...

В семье не любили вспоминать, чем все это закончилось. Эта трагедия стала шоком для молодой Сьюзи. И тогда она решила, что будет идеальным ребенком и никогда не разочарует своих родителей.

Сьюзи Фэйвор-Хэмилтон. Фото Getty Images

Булимия

Тогда она и нашла отдушину в беге. Как и ее старший брат, Сьюзи получала огромное удовольствие, ощущая чувство скорости и свободы.

Очень быстро девочка настолько стала опережать своих соперниц, что ее перевели тренироваться в одну секцию с мальчиками. Но и там ей почти не было равных.

Сьюзи не нравилось такое внимание. Ей хотелось бегать, нравилось соревноваться, но совсем не хотелось, чтобы на нее обращали столько внимания.

Зато ее успехи на беговой дорожке радовали родителей и заставляли их гордиться ею. Это отвлекало их от стресса и страхов за сына. Так что желание Сьюзи побеждать росло. А с этим росло и давление на нее.

Она стала выигрывать соревнования штата. Но после каждой победы не чувствовала особой радости: это означает, что в следующий раз все снова будут ждать, что она станет первой. Если она проиграет, то всех подведет.

Сьюзи нужно было найти что-то, что она четко может контролировать. И выбор пал на питание. Точнее, на решение свести его к минимуму. Вес падал, а скорость росла. И поначалу это даже казалось ей правильным решением.

Но любые усердные тренировки губительны для организма без должной диеты и получения необходимого количества калорий. Вскоре врачи поставили неутешительный диагноз — булимия.

Именно в таком состоянии она оказалась в команде колледжа Висконсина, куда ее приняли в 1986 году. Какой бы исхудавшей Фэйвор ни была, ей все равно казалось, что у нее есть лишний вес. А ведь она так стремилась к «идеальному телу для бегуньи». Она стеснялась сформировавшейся груди и скрывала ее под формой, которую специально брала на пару размеров меньше.

Еще хуже все стало, когда она узнала, что тренер мужской команды по бегу из колледжа специально записал видео, как ее грудь трясется при беге, и потом показывал молодым спортсменам. Все это привело к тому, что в 1993 году она потратила 8 тысяч долларов на операцию по уменьшению груди.

Встреча с Марком

Но в колледже было не только плохое. Как-то подруга познакомила Сьюзи с молодым человеком из Калифорнии, которого звали Марк Хэмилтон. Он ей напомнил актера Вэла Килмера из фильма «Лучший стрелок». Она сразу влюбилась по уши.

Марк тоже обратил внимание на Сьюзи и стал заботиться о ней. Он никогда не расспрашивал о ее болезненной худобе, но стал следить, чтобы в его присутствии она нормально питалась. Именно с его помощью она смогла наладить свою диету.

Тем временем Фэйвор попала в группу тренера Петера Тегена. Он понимал, что его атлетам необходимо соревноваться не только с соперниками из других штатов, но и пробовать силы на международных соревнованиях. Он смог выбить у колледжа финансирование на поездку в Европу. Именно тогда Фэйвор поняла, что может соревноваться с лучшими молодыми бегунами. После новообретенной уверенности в себе она стала девятикратной чемпионкой в США — на тот момент это был рекорд в истории студенческого спорта.

После этого внимание на талантливую бегунью обратили спонсоры. Reebok предложил ей контракт на пять лет и на сумму с шестью нулями, который Сьюзи, конечно, с радостью подписала.

Сьюзи обладала привлекательной внешностью, что позволило ей стать весьма успешной моделью и сниматься в рекламе многих брендов.

А сразу после выпуска из колледжа состоялось еще куда более радостное событие: они с Марком расписались. Жить молодая пара переехала в Малибу. Марк продолжил учиться на юриста, а Сьюзи начала подготовку к Олимпийским играм 1992 года.

В финале национального отбора на дистанции 1500 метров Фэйвор пришла к финишу третьей, обогнав своего кумира юности Мэри Декер-Слэйни. Сьюзи получила право выступить на Играх в Барселоне. Ее родителей переполняла гордость. В родном Стивенс-Пойнте установили специальные знаки в поддержку спортсменки.

Но эти завышенные ожидания превратили эйфорию в страх.

В ночь перед предварительным забегом на Олимпиаде Сьюзи не могла найти себе места. Она не сомкнула глаз. Ей хотелось оказаться где угодно, но только не в Олимпийской деревне.

Весь забег прошел как в тумане. Сьюзи казалось, что она случайный гость в компании лучших спортсменок планеты. Ей казалось, будто она увязает в песке. Другие бегуньи стремительно проносились мимо. Она заняла последнее место.

Игры 1996 года тоже не принесли никакой радости. На дистанции 800 метров она не смогла отобраться в финал. После этого они с мужем вернулись в Мэдисон, где она продолжала тренировки.

Последняя Олимпиада

А в 1999-м случился новый удар. Дэн Фэйвор покончил жизнь самоубийством. Сьюзи думала вообще завершить карьеру. Но потом решила, что обязана отобраться на Олимпиаду-2000. Она должна хоть чем-то отплатить Марку, родителям и тренерам за те годы, что они поддерживали ее.

На национальном отборе на дистанции 1500 метров она заняла второе место. Бежалось как никогда хорошо. Даже слишком. На пик формы она вышла на турнире в Осло, который прошел почти сразу после отборов. Фэйвор-Хэмилтон показала результат 3 минуты и 57 секунд, чуть-чуть не дотянув до национального рекорда.

Она считалась фаворитом на Олимпиаде в Сиднее. Но в полуфинальном забеге пришла второй. Снова накатило это ужасное чувство. Снова перед финалом она так и не смогла сомкнуть глаз.

В финале Фэйвор-Хэмилтон бежала по первой дорожке. Она понимала, что нужно хорошо стартовать, чтобы ее не зажали. Сердце билось так, что, казалось, вот-вот выскочит из груди. Как только раздался выстрел, она рванула с места с ощущением паники. И с каждым шагом в голове проносилась лишь одна мысль: «Поскорее бы это все закончилось».

За круг до конца Фэйвор-Хэмилтон шла первой, но общая группа начала ее догонять. Она уже чувствовала дыхание соперниц за спиной. Она ощущала себя зверем, которого вот-вот загонят на охоте.

За 150 метров до финиша ноги начали наливаться свинцом. Снова последнее место. На последней Олимпиаде в карьере. Никакой медали для Марка, для тренера, Тегена, для родителей, в память о Дэне.

Ей хотелось просто провалиться под землю. Радовала только одна мысль: «Больше никакого бега».

Когда на последнем повороте ее обошли пять соперниц, то Сьюзи больше не хотелось бороться. Она просто упала на дорожку.

Фэйвор-Хэмилтон с трудом переползла финишную линию и снова рухнула на трек. Когда ее окружили медики, она почувствовала такое чувство стыда, что от нервного напряжения отключалась. С беговой дорожки ее увозили в кресле-каталке.

После этого Фэйвор-Хэмилтон твердо решила завершить карьеру.

В 2005 году она начала работать вместе с мужем в его риелторской конторе. К тому моменту у них уже родилась дочь, Кайли.

Сьюзи Фэйвор-Хэмилтон и Шейн Калпеппер. Фото Getty Images

Годовщина в Вегасе

К 2007 году Фэйвор-Хэмилтон уже с трудом держала себя в руках. Как только Марк уходил на работу, с ней начиналась истерика.

Сьюзи пыталась успокоить себя: «У тебя есть дочь. У тебя есть работа». Но работа, которую она не любила. Семья, от которой она устала.

По дороге на встречу с очередным клиентом, который присматривал себе новый дом, в какой-то момент у нее в голове проскочила мысль: «Вот бы врезаться на полной скорости в дерево». И нам это все — конец.

Но тут же ее испугала другая мысль: «А что, если не получится?» Она не представляла себя прикованной к кровати до конца своей жизни.

Когда муж вернулся вечером домой, то он сразу понял, что с женой что-то не так.

— Что с тобой, Сьюзи?

— Ну, я чуть не покончила с собой сегодня.

Марк обнял ее:

— Я хочу, чтобы ты позвонила врачу. Или это сделаю я.

Доктор прописал бывшей спортсменке антидепрессанты. А муж решил на широкую ногу отметить 20-летнюю годовщину свадьбы.

Сьюзи предложила Марку:

— Поедем в Вегас.

У нее уже был план:

— Сначала займемся скайдайвингом. А затем... — она взяла паузу. — Я думала, может, найдем проститутку и сделаем это втроем?

Марк знал, что ее всегда тянуло к женщинам. Хотя она никогда ему не изменяла. Такие разговоры уже случались между ними.

— Ну, ладно, — сказал он, почесав голову.

Сначала они занялись скайдайвингом. Сложно описать эмоции, которые получила Сьюзи. Она светилась от счастья.

К шести вечера пара вернулась в гостиницу. В семь часов раздался стук в дверь. В комнату вошла девушка по имени Перл. Она вела себя абсолютно спокойно и расслабленно.

Девушка села рядом со Сьюзи:

— Это ваш первый приезд в Вегас? — спросила она с игривой улыбкой.

— Мы любим Вегас. Были здесь пару раз.

— И какая причина путешествия сейчас?

— 20-летняя годовщина свадьбы.

— Не может быть?! Вы выглядите намного моложе.

Сьюзи уже все трепетала в ожидании. От Перл исходило какое-то тепло.

— Ну что, начнем? — поинтересовалась она.

Сьюзи сразу почувствовала с ней какую-то связь. Также она почувствовала близость с Марком, которую уже давно не ощущала.

Сьюзи Фэйвор-Хэмилтон. Фото Global Look Press Фото Global Look Press

Келли

После этого Фэйвор-Хэмилтон стала периодически летать в Вегас. Эти встречи что-то изменили в ней. Она не только получала удовольствие, но и хотела дарить его другим. Тогда она решила устроиться в агентство по эскорт-услугам. В конце концов, так было проще скрыть свои личные данные.

После долгой беседы ей все-таки удалось уговорить мужа дать согласие. Его убедили слова о том, что это принесет ей счастье и умиротворение.

У Сьюзи было свое условие: только солидные клиенты. Поскольку Сьюзи хоть и бывшая, но профессиональная спортсменка, побеждать — ее ненасытная потребность. Поэтому, устроившись в агентство местной мадам, она поставила перед собой цель — стать лучшей. И через год на сайте лучших работниц эскорт-услуг в Вегасе фигурировала под номером 3. На тот момент ей было уже за 40 лет.

Она действительно добилась успехов в этой сфере. Никогда не чувствовала себя более живой, чем в те годы. Даже Олимпиады не могли сравниться. Клиенты все были богатые, щедрые, уважительные, а жизнь — интересной и полной.

Она стала Келли. И это было не просто вымышленное имя. Келли стала ее альтер эго: уверенная и властная женщина, которая сама выбирает свой путь и сама принимает решения.

Фэйвор-Хэмилтон после ухода из спорта продолжала быть публичной фигурой, участвовала в промокампаниях крупных соревнований, ездила по всей стране и произносила мотивационные речи, после которых раздавала автографы восхищенным фанатам.

Параллельно с этой публичной деятельностью Сьюзи встречалась в отелях со своими клиентами под псевдонимом Келли. В виду большой занятости ей часто приходилось приурочивать свои «свидания» к публичным мероприятиям, в которых она принимала участие.

Например, в конце августа 2012 года эскорт-агентство объявило, что Келли будет оказывать услуги в отелях округа Ориндж, Калифорния 30 и 31 августа. 1 сентября Сьюзи в качестве почетного гостя приняла участие в промокампании Диснейлендского полумарафона в Калифорнии, а затем пробежала его вместе со своим мужем.

Разоблачение

Ее пригласили на новую встречу в Вегасе. Его звали Боб. Лет шестидесяти. Приятной наружности. Возраст выдавали только седые волосы.

— Ты бывала когда-нибудь в Денвере? — поинтересовался он за бокалом шампанского.

— Да, конечно, — ответила она. — Я бывала в этих местах. Я училась в университете Висконсина.

Сьюзи подвела ее доверчивость. Она стала обсуждать с клиентами свою личную жизнь.

— Хочу с тобой встретиться как-нибудь еще, — сказал он на прощание. Она не была против.

Но в дверях он огорошил ее новостью:

— Я знаю, кто ты. Сьюзи Фэйвор-Хэмилтон.

Она была потрясена.

— Не бойся, я не выдам тебя, — помахал рукой Боб.

В декабре 2012 года интернет-портал The Smoking Gun опубликовал историю, в которой рассказал, кем на самом деле является Келли из Лас-Вегаса. Тайна Сьюзи Фэйвор-Хэмилтон была раскрыта.

«Я никогда не думала, что они предадут меня, я была уверена, что по негласному правилу они сохранят мою тайну», — прокомментировала бегунья скандал на своей страничке в социальной сети.

По словам Фэйвор-Хэмилтон, причиной, которая толкнула ее на занятие проституцией, стала затянувшаяся депрессия.

Еще через месяц врачи поставили ей диагноз — биполярное расстройство.

После разоблачения Фэйвор-Хэмилтон заверила, что попытается вновь вернуться к добропорядочной жизни и снова стать хорошей женой и матерью.

Врачи наконец-то смогли подобрать правильное лечение. Муж не отвернулся от нее и в этот раз.

Сьюзи продолжает бегать по утрам. Именно бег многое дал ей в этой жизни. Хотя со временем он стал источником только боли и сомнений.

Но теперь она хочет показать другим, что нельзя сдаваться. Она хочет стать примером для других, что нельзя замыкаться в себе. Если есть люди, которые тебя любят, которые готовы тебе помочь, то ты можешь выбраться из ямы, какой бы глубокой она тебе ни казалась.

В 2016 году Сьюзи Фэйвор-Хэмилтон выпустила книгу о своей жизни («Fast Girl: A Life Spent Running from Madness»). На страницах своих мемуаров она рассказала обо всем: о детстве, о тяжелой судьбе брата, о карьере, о ночах с клиентами... Но особое внимание она уделила психическому состоянию человека и тому, как иногда сложно докопаться до истинных источников проблем.

«Люди должны понимать, что иногда человек ведет себя странно, потому что он болен. Депрессия, биполярное расстройство... Причин может быть множество. Именно поэтому я не стеснялась рассказать о том времени, что я проводила в Вегасе. Ведь это было проявлением моей болезни. Я просто сходила с ума. И я хочу показать людям, какими разными могут быть проявления биполярного расстройства», — заключает Сьюзи.