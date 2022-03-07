За победу в профессиональной многодневке велогонщице вручили набор секс-игрушек. Скандал в Голландии

Многократная чемпионка мира Эллен ван Дейк шокирована содержимым подарочной корзины, которая была ей передана на подиуме гонки Bloeizone Frysl a n.

Трехдневная гонка Bloeizone Fryslan, завершившаяся на прошлой неделе в городе Драхтен на севере Голландии, принесла целую серию скандалов. Во-первых, часть маршрута была проложена не по автотрассам, а по велодорожкам, перекрыть которые организаторы не смогли. В итоге участники соревнований были вынуждены уворачиваться от любительских вело под управлением детей и старушек, а один из профи чуть не угодил под грузовик, который двигался задним ходом в месте пересечения дорожки с подъездными путями. Во-вторых, болельщики испытали настоящий шок, когда победительница соревнований Эллен ван Дейк опубликовала в соцсетях фото с содержимым подарочной корзины, который организаторы Bloeizone Fryslan вручили ей на подиуме.

Призы в женском велоспорте определенно становятся все интереснее

В профессиональных велогонках, которые часто проводятся в сельской местности, порой бывают очень странные подарки призерам. Во французской Бретани чемпионов как-то награждали живыми молочными поросятами, а в Бельгии — заваливали сыром и бочонками с пивом. Но спонсоры Bloeizone Fryslan точно превзошли в оригинальности всех конкурентов. Титульным партнером соревнований оказался сайт для взрослых, специализирующийся на секс-игрушках, подаривший победительнице атласную повязку на глаза, игральные карты «Камасутра», смазку и вибратор. «Призы в женском велоспорте определенно становятся все интереснее», — иронически прокомментировала спонсорский презент Эллен ван Дейк, вспомнив о том, что несколько лет назад на тех же стартах чемпионке вручили пылесос.

35-летняя голландка ван Дейк — очень серьезная гонщица. В 2008 году она стала чемпионкой мира на треке в скретче, на шоссейных чемпионатах мира дважды выигрывала разделку — в 2013 и 2021 годах. Bloeizone Fryslan — престижный тур, входящий календарь UCI и имеющий неплохой рейтинг (Эллен, кстати, победила здесь уже в пятый раз). Вот только в этом году спонсор у соревнований оказался несколько необычным. «Задачей нашего сотрудничества является поддержание связей между разными поколениями жителей провинции Гронинген и предоставление им информации по достижению гармонии в сексуальной жизни, которая является важной составляющей физического здоровья», — говорится в спонсорском соглашении организаторов с онлайн-магазином товаров для взрослых.

Разрушить табу

Данный эротический сайт уже не в первый раз пытается организовать свое продвижение на площадках профессионального спорта. Так, в 2020-м он стал титульным спонсором футбольной команды «Эммен», выступающей в Eredivisie. Поначалу лига пыталась заблокировать это соглашение, но затем сдалась — дело закончилось появлением перед входом на домашний стадион «Эммена» провокационно раздвинутых огромных надувных женских ног в красных туфлях на высоких каблуках. «Настоящая любовь преодолевает все преграды», — прокомментировали в футбольном клубе победу в споре с Eredivisie об уместности эротического рекламного контента на соревнованиях, не имеющих возрастных ограничений для публики.

А в декабре прошлого года тот же сайт выступил спонсором олимпийского отборочного турнира по керлингу в дабл-миксте в голландском Леувардене. Поскольку эти соревнования транслировались не только в Голландии, скандал вышел на международный уровень. Телекомпании из США и Японии пригрозили разрывом контракта и выставлением рекламации организаторам, если эротическая реклама не исчезнет из кадра. В итоге спонсорские логотипы пришлось срочно размещать таким образом, чтобы их видели только те, кто находится на стадионе. Вместо спонсорского логотипа на льду появился лозунг: «Равенство для всех». Но секс-спонсоры заявили, что они все равно не оставят попыток «разрушить существующие во многих странах табу, связанные с сексуальностью».

Шок-контент

Появление рекламного контента из категории «только для взрослых» на туре Bloeizone Fryslan — не первый подобный случай в велоспорте. В 2019 году Международный союз велосипедистов (UCI) исключил из списка своих членов британский велоклуб с говорящим названием Porn Pedallers, который был создан работниками порноиндустрии. Такая деятельность является в Великобритании абсолютно законной, однако в UCI посчитали, что сотрудничество с такой командой вредит имиджу велоспорта. Причем дисквалификация произошла только на третий год существования клуба — на протяжении двух лет к Porn Pedallers не было никаких претензий. «Велоспорт существует для всех, но только не для нас. Мы — это всего лишь велоклуб, наши спортсмены катаются для удовольствия и собирают деньги на благотворительность. Оправданно ли такое решение по отношению к нам?» — возмутились дискриминационному вердикту федерации любители физкультуры из порнобизнеса.

Похожие претензии в «непристойности» в 2014 году были предъявлены UCI в адрес колумбийской женской велокоманды IDRD Bogota. Этот коллектив вышел на гонку в Италии в комбинезонах, которые имели телесный оттенок в области живота и паха, что создавало ощущение наготы девушек в интимных зонах их тел. Спонсорами команды выступал не порносайт, а производители биодобавок. А целью создания скандальной формы была лишь попытка выделиться в пелотоне. Причем во время выступления в Южной Америке никаких претензий к колумбийкам не возникло. Но когда они прибыли в Европу, их форма была охарактеризована международными спортивными властями как находящаяся за гранью фола.

Сайты для взрослых уже почти десять лет предпринимают попытки пробиться на спортивный рекламный рынок — и на уровне региональных лиг, и на уровне элиты (такая попытка, например, озвучивалась в отношении итальянского футбольного клуба «Интер»). Однако это почти всегда вызывает массу юридических и этических проблем, поскольку спортивную аудиторию проблематично разделить по возрастному признаку. Кроме того, когда речь идет о международной арене, то сразу появляются проблемы, связанные с законодательством разных стран. Например, в некоторых мусульманских регионах сейчас цензурируется даже показ спортсменок, выступающих в купальниках. А появление в трансляции рекламы секс-игрушек — это для таких государств вообще шок-контент, против которого они возражают категорически.