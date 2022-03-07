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Сегодня, 11:30

За победу в профессиональной многодневке велогонщице вручили набор секс-игрушек. Скандал в Голландии

Нидерландской велогонщице вручили набор секс-игрушек за победу в Bloeizone Fryslan
Олег Шамонаев
Шеф отдела информации
Эллен ван Дейк.
Фото Global Look Press
Многократная чемпионка мира Эллен ван Дейк шокирована содержимым подарочной корзины, которая была ей передана на подиуме гонки Bloeizone Fryslan.

Трехдневная гонка Bloeizone Fryslan, завершившаяся на прошлой неделе в городе Драхтен на севере Голландии, принесла целую серию скандалов. Во-первых, часть маршрута была проложена не по автотрассам, а по велодорожкам, перекрыть которые организаторы не смогли. В итоге участники соревнований были вынуждены уворачиваться от любительских вело под управлением детей и старушек, а один из профи чуть не угодил под грузовик, который двигался задним ходом в месте пересечения дорожки с подъездными путями. Во-вторых, болельщики испытали настоящий шок, когда победительница соревнований Эллен ван Дейк опубликовала в соцсетях фото с содержимым подарочной корзины, который организаторы Bloeizone Fryslan вручили ей на подиуме.

Призы в женском велоспорте определенно становятся все интереснее

В профессиональных велогонках, которые часто проводятся в сельской местности, порой бывают очень странные подарки призерам. Во французской Бретани чемпионов как-то награждали живыми молочными поросятами, а в Бельгии — заваливали сыром и бочонками с пивом. Но спонсоры Bloeizone Fryslan точно превзошли в оригинальности всех конкурентов. Титульным партнером соревнований оказался сайт для взрослых, специализирующийся на секс-игрушках, подаривший победительнице атласную повязку на глаза, игральные карты «Камасутра», смазку и вибратор. «Призы в женском велоспорте определенно становятся все интереснее», — иронически прокомментировала спонсорский презент Эллен ван Дейк, вспомнив о том, что несколько лет назад на тех же стартах чемпионке вручили пылесос.

35-летняя голландка ван Дейк — очень серьезная гонщица. В 2008 году она стала чемпионкой мира на треке в скретче, на шоссейных чемпионатах мира дважды выигрывала разделку — в 2013 и 2021 годах. Bloeizone Fryslan — престижный тур, входящий календарь UCI и имеющий неплохой рейтинг (Эллен, кстати, победила здесь уже в пятый раз). Вот только в этом году спонсор у соревнований оказался несколько необычным. «Задачей нашего сотрудничества является поддержание связей между разными поколениями жителей провинции Гронинген и предоставление им информации по достижению гармонии в сексуальной жизни, которая является важной составляющей физического здоровья», — говорится в спонсорском соглашении организаторов с онлайн-магазином товаров для взрослых.

Разрушить табу

Данный эротический сайт уже не в первый раз пытается организовать свое продвижение на площадках профессионального спорта. Так, в 2020-м он стал титульным спонсором футбольной команды «Эммен», выступающей в Eredivisie. Поначалу лига пыталась заблокировать это соглашение, но затем сдалась — дело закончилось появлением перед входом на домашний стадион «Эммена» провокационно раздвинутых огромных надувных женских ног в красных туфлях на высоких каблуках. «Настоящая любовь преодолевает все преграды», — прокомментировали в футбольном клубе победу в споре с Eredivisie об уместности эротического рекламного контента на соревнованиях, не имеющих возрастных ограничений для публики.

А в декабре прошлого года тот же сайт выступил спонсором олимпийского отборочного турнира по керлингу в дабл-миксте в голландском Леувардене. Поскольку эти соревнования транслировались не только в Голландии, скандал вышел на международный уровень. Телекомпании из США и Японии пригрозили разрывом контракта и выставлением рекламации организаторам, если эротическая реклама не исчезнет из кадра. В итоге спонсорские логотипы пришлось срочно размещать таким образом, чтобы их видели только те, кто находится на стадионе. Вместо спонсорского логотипа на льду появился лозунг: «Равенство для всех». Но секс-спонсоры заявили, что они все равно не оставят попыток «разрушить существующие во многих странах табу, связанные с сексуальностью».

Шок-контент

Появление рекламного контента из категории «только для взрослых» на туре Bloeizone Fryslan — не первый подобный случай в велоспорте. В 2019 году Международный союз велосипедистов (UCI) исключил из списка своих членов британский велоклуб с говорящим названием Porn Pedallers, который был создан работниками порноиндустрии. Такая деятельность является в Великобритании абсолютно законной, однако в UCI посчитали, что сотрудничество с такой командой вредит имиджу велоспорта. Причем дисквалификация произошла только на третий год существования клуба — на протяжении двух лет к Porn Pedallers не было никаких претензий. «Велоспорт существует для всех, но только не для нас. Мы — это всего лишь велоклуб, наши спортсмены катаются для удовольствия и собирают деньги на благотворительность. Оправданно ли такое решение по отношению к нам?» — возмутились дискриминационному вердикту федерации любители физкультуры из порнобизнеса.

Похожие претензии в «непристойности» в 2014 году были предъявлены UCI в адрес колумбийской женской велокоманды IDRD Bogota. Этот коллектив вышел на гонку в Италии в комбинезонах, которые имели телесный оттенок в области живота и паха, что создавало ощущение наготы девушек в интимных зонах их тел. Спонсорами команды выступал не порносайт, а производители биодобавок. А целью создания скандальной формы была лишь попытка выделиться в пелотоне. Причем во время выступления в Южной Америке никаких претензий к колумбийкам не возникло. Но когда они прибыли в Европу, их форма была охарактеризована международными спортивными властями как находящаяся за гранью фола.

Сайты для взрослых уже почти десять лет предпринимают попытки пробиться на спортивный рекламный рынок — и на уровне региональных лиг, и на уровне элиты (такая попытка, например, озвучивалась в отношении итальянского футбольного клуба «Интер»). Однако это почти всегда вызывает массу юридических и этических проблем, поскольку спортивную аудиторию проблематично разделить по возрастному признаку. Кроме того, когда речь идет о международной арене, то сразу появляются проблемы, связанные с законодательством разных стран. Например, в некоторых мусульманских регионах сейчас цензурируется даже показ спортсменок, выступающих в купальниках. А появление в трансляции рекламы секс-игрушек — это для таких государств вообще шок-контент, против которого они возражают категорически.

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