Босниец хотел допустить Россию до гонок Балканского чемпионата. Но UCI категорически против

Владимир Куваля включал наш гимн, несмотря на санкции, но сейчас обойти запреты исключительно сложно.

Мы уже начинаем привыкать к новой реальности, в которой участие россиян в международных стартах — большое событие. Но и за пределами России остаются люди, которые стараются помочь нашим спортсменам сохранить себя в профессии. Одним из таких можно назвать главу Балканского союза велосипедистов Владимира Кувалю. Он несколько раз подчеркивал, что против дискриминации по признаку национальности и гражданства и считает необходимым допустить спортсменов из России и Белоруссии до турниров под своей эгидой. Только вот Балканский союз жить в отрыве от Международного союза велосипедистов не может, и руководство UCI дает четко понять — вариантов обойти санкции нет.

Борьба Балканского союза велоспорта с руководством UCI

Еще 1 марта Международный союз велосипедистов заявил, что российские и белорусские национальные сборные и профессиональные команды не имеют права принимать участие в каких-либо мероприятиях международного календаря UCI. Но Владимир Куваля, глава Балканского союза велосипедистов, объявил старты под своей эгидой «свободными от дискриминирующих санкций». Он несколько раз повторял, что с нетерпением ждет российских и белорусских спортсменов. Последнее его заявление было сделано две недели назад. Некоторое время UCI формулировал свое мнение по данной теме, но сейчас выступил с заявлением — россиян и белорусов быть на любых турнирах под эгидой UCI не должно. А Балканский союз велосипедистов — это составная часть UCI. «Категорически запрещено приглашать на любые международные мероприятия российские и белорусские команды», — подчеркнули в пресс-службе союза по запросу британских журналистов о возможности выступления клубов из России в гонках Требина.

Правда, важный нюанс — речь идет исключительно о выступлении под флагом России и в составе российской сборной или команды. В нейтральном статусе выступать за команды из других стран UCI, в отличие от многих других спортивных сообществ, россиянам разрешает. «Россияне и белорусы могут принимать участие в мероприятиях в индивидуальном порядке, когда индивидуальная регистрация предусмотрена регламентом UCI», — поясняет международная федерация. Изменять положение установленного регламента для всех мероприятий под своей эгидой отдельно взятый Балканский союз велосипедистов права не имеет. «Этот нюанс не в правовой юрисдикции Балканского велосоюза и господина Кували, — отмечают в UCI. — Мы уважаем его позицию и позицию возглавляемой им организации, но у нее нет полномочий отменять наши общие решения». Ответа самого Кували и BCU на данный момент нет. Официальный сайт организации новости не публикует, а в соцсетях последняя запись — новость ТАСС о награждении Владимира почетной грамотой от Россотрудничества.

Куваля включал гимн России, несмотря на запреты от ВАДА и CAS

Россия отметила старания Кували в борьбе с «русофобией в спорте». Резонансный случай произошел прошлой осенью в боснийском Пале на чемпионате мира по велоспорту среди любителей (AFS Granfondo Isto?no Sarajevo 2021). Турнир проводился под эгидой Международного союза велосипедистов, и на него распространялись общие санкции по ограничению на использование российской символики из-за допинга. Но Владимир не побоялся даже в присутствии комиссаров UCI поставить гимн России в честь нашей чемпионки Марины Летаевой на церемонии награждения после индивидуальной гонки. «Россия — страна, которая твердо отстаивает свои взгляды, именно так я и поступил. Вы, россияне, заслуживаете этого», — объяснил он свое решение, а санкции от ВАДА и CAS назвал «происками Запада».

«Россия должна быть сильной, и ее лидеры должны выражать четкую позицию и в вопросе спорта, — говорит Куваля. — Вы великая нация, и подобные ситуации должны не ослаблять вас, а укреплять». За свой дерзкий поступок — включить мелодию Александрова вместо Первого концерта Петра Чайковского — Владимир получил дисциплинарный выговор и едва не лишился поста руководителя Балканского союза. Но удержался на своем месте и, как видим, не сильно поменял свою позицию. Сейчас удерживать эти взгляды объективно будет гораздо труднее, к тому же и политическое руководство Боснии не разделяет отношения Кували к происходящему. Планировали обойти санкции и в Сербии, но в итоге подчинились UCI. И если сейчас Владимир Куваля и правда допустит Gazprom-RusVelo до стартов в Требине, это будет сильный прецедент.