Наказали за «липкую бутылку». Чемпионку мира дисквалифицировали с легендарной велогонки после скандала

Трюк итальянки Элизы Бальсамо не прошел мимо глаз судей.

На этих выходных во Франции проходила одна из самых известных и старых велогонок мира. Все мы слышали про «Тур де Франс», однако по престижу однодневка Париж — Рубе вполне может с ним поспорить.

Самая адская гонка календаря

Ее называют адом для велосипедистов и самой трудной гонкой в мировом календаре. Особенность — маршрут по старым мощеным улочкам французских городков и по старой римской дороге, на которых невероятно трясет, кратно возрастает риск падения и регулярно случаются проколы. В прошлом году гонка отметила 125-й летний юбилей, а первый победитель немец Йозеф Фишер ехал дистанцию в 280 км аж 9 часов и 17 минут. Финишировал он в грязи и крови после преодоления преград в виде пасущихся коров и мчащихся наперерез лошадей. Но по-настоящему адскими были гонки после Первой мировой войны, когда участники ехали по раскуроченным дорогам и с трудом добирались до финиша. Победитель по всем законам жанра получает... гигантский булыжник.

Вот и в этом году не обошлось без курьеза. Чемпионка мира итальянка Элиза Бальсамо была одной из фавориток гонки. Она долгое время шла в группе лидеров. Но примерно за 48 километров до финиша столкнулась с типичной проблемой — прокол колеса, авария, падение. Колесо поменяли, ехать было можно, но требовалось догнать основную группу, ушедшую вперед. И тогда на помощь итальянке приехала машина технического обслуживания команды Trek-Segafredo.

В чем состоял обман?

От головы пелетона чемпионку мира по велошоссе отделяло немного — всего 30 секунд. Команда пошла на хитрость, за которую была жестко наказана. В гонке, где постоянно случаются проколы, машины техников регулярно подъезжают к своим гонщикам и помогают быстро заменить колесо. Но в этот раз технари протянули Бальсамо... спасительную бутылку.

В этом тоже нет ничего особенного. Разумеется, надо восстановить водный баланс. Нет ничего особенного и в том, что пилоты часто держатся за бутылку какие-то мгновения, а помощник ее не выпускает, чтобы им передалась скорость от машины. Но Бальсамо делала это в течение 12 секунд, обгоняя на скорости в три раза выше остальных своих соперников. Разумеется, это обман и, если угодно, допинг. Более того, выпустив, наконец, бутылку из рук, Бальсамо решила пристроиться за машиной своей команды и продолжить гонку в воздушном мешке. Видимо, она не разглядела вокруг телеоператоров — действительно, они были на отдалении позади, но такие трюки заметили.

После чего команда была вызвана в комиссариат, и представителям объявили о дисквалификации еще до завершения Бальсамо гонки. Интересно, что выиграла Париж — Рубе в итоге другая представительница обманывающей команды. Она не стала особенно критиковать свою напарницу-соперницу: «Немного жаль ее, но правила есть правила. Иногда ты хватаешь «липкую бутылку» в гонке».

Отметим, что «липкая бутылка» — лишь перевод английского термина sticky bottle. Никаким клеем или другой субстанцией, конечно, бутылка Бальсамо намазана не была. Это давний мем велогонщиков, ему посвящены видеоподборки и даже сайты. Вот пожалуйста, после такого читерства был дисквалифицирован еще один известный велогонщик, победитель «Тур де Франс» Винченцо Нибали. Что интересно, тоже итальянец. Представлял он команду «Астана».

Россиянам позволено выступать

Интересно, что финиш гонки проходил на велотреке 1936 года. Россияне в велогонке участвовали — велоспорт остается одним из немногих видов, где нашим позволено соревноваться, но в статистике вместо флажка фигурирует пустой прямоугольник. Большинство россиян и белорусов не уложились во временной лимит, наша серебряная призерка Рио Ольга Забелинская, ныне выступающая за Узбекистан, просто не финишировала. Единственная попавшая в классификацию россиянка, Тамара Дронова-Балаболина, стала 51-й из 98 участниц. Мужская гонка Париж — Рубе проходит в воскресенье.