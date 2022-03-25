В британском спорте нашли свою звезду-трансгендера. Он/она круче, чем в США и Новой Зеландии

Англичанка Эмили Бриджес, похоже, самый сильный спортсмен, который когда-либо приходил в женскую категорию после смены пола.

Бриджес — первый трансгендер в велоспорте, но отнюдь не в мировом спорте в целом. В последние годы таких людей становится все больше, причем в самых разных видах. На Олимпийских играх в Токио в тяжелой атлетике выступала новозеландка Лорелл Хаббард. Недавно студенческий чемпионат NCAA по плаванию выиграла Лия Томас. Есть еще легкоатлетка Сиси Телфер — она надеется попасть на Олимпийские игры в Париж.

Но у всех этих историй есть одно существенное отличие от кейса с Бриджес. Речь в них идет о спортсменах, которые, будучи мужчинами, звездных результатов не показывали. В лучшем случае выступали на студенческих соревнованиях, как Томас и Телфер. С Бриджес, которая в мужском разряде становилась рекордсменом Великобритании среди юниоров, совсем другая история. Рекордсмен топовой велосипедной державы — это уровень потенциальной звезды. Тем более Эмили сейчас всего 21 год — очень юный по велосипедным меркам возраст.

Бриджес помогла науке доказать, что тестостерон влияет на результаты

Эмили Бриджес сделала каминг-аут почти два года назад — в октябре 2020-го. Именно тогда, только что установив два рекорда страны (на дистанциях 10 миль и 25 миль), она внезапно заявила, что страдает гендерной дисфорией и на самом деле ощущает себя женщиной. После этого Бриджес начала курс гормональной терапии.

— В 2019-м меня как молодого таланта пригласили тренироваться в Академии велоспорта Великобритании, — вспоминала Эмили. — Я уже тогда чувствовала, что нахожусь не в согласии со своим полом. Но говорить об этом вслух было страшно: я видела, что многие мои товарищи по команде гомофобны или задают мне лишние вопросы. К лету 2020-го я уже ненавидела этот спорт. Он не давал мне быть настоящей собой. И я решила, что пришло время открыться миру и жить как женщина.

Эмили Бриджес. Фото Orlagh Gardner

По правилам национальной федерации, чтобы выступать на женских соревнованиях, гонщик должен продемонстрировать определенный уровень тестостерона. Абсолютно идентичная цифра — не выше 5 наномолей — применяется и в легкой атлетике. Вот только в велоспорте есть и еще одно жесткое ограничение: необходимо иметь тестостерон нужного уровня не менее года, прежде чем ты сможешь соревноваться среди женщин. Так что Бриджес, которая начала терапию два года назад, в прошлом сезоне еще была вынуждена выступать среди мужчин.

Это, на самом деле, суперинтересный кейс для ученых — спортсмен соревнуется прямо в середине трансгендерной терапии, и мы имеем возможность онлайн следить за его результатами. Бриджес согласилась сотрудничать с наукой и не раз проходила тесты, чтобы они могли отследить изменения мощности, частоты пульса и других показателей. Скорее всего, эти данные потом будут использованы, чтобы доказать: уровень тестостерона напрямую влияет на спортивные результаты. В легкой атлетике, например, этот тезис смогли подтвердить в суде только частично.

В случае с Бриджес тенденция получилась очевидной. В мае прошлого года она выступала на шоссе на чемпионате Уэльса. Стала 43-й из 45 участников, проиграв победителю порядка 12 км. Еще за сезон до этого, до начала терапии, в аналогичной гонке она боролась бы за награды.

— Я просто не понимала, что происходит, — вспоминает Эмили. — На каждом круге мне накидывали еще секунд 30. Это, конечно, суперобидно, особенно когда ты привык побеждать. Ну и вообще выступать среди мужчин, когда ты больше таковым не являешься... Когда я начинала терапию, я думала только о личном, спорт был на втором месте. Но теперь я понимаю, что только женская категория для меня — правильная.

Эмили Бриджес. Фото Orlagh Gardner

Мой рост слишком высокий для женщины, но это не дает никакого преимущества

Бриджес уже зажгли зеленый свет и предоставили возможность выступить этим летом на Играх Британского Содружества. Официально организаторы не стали называть имя спортсменки, чтобы защитить ее от публичности. Но это и так очевидно: Эмили пока — единственный трансгендер в велоспорте на топ-уровне.

Прямо сейчас ее уровень тестостерона и все остальные показатели ничем не отличаются от уровня обычной женщины. График показывает, как падали эти цифры с началом гормональной терапии.

Показатели до и после гормональной терапии.

— Некоторые говорят, что я слишком высокая для женщины (189 см) и никакая гормональная терапия это не изменит, — признает Бриджес. — Но в велоспорте рост не дает особо никакого преимущества. В длинных или горных гонках это, наоборот, недостаток, потому что ты везешь больший вес. Да, у меня больше рама велосипеда, но зато меньше мощности по сравнению со всеми остальными.

В целом Бриджес не считает, что в женском велоспорте у нее будет гандикап по сравнению с цисгендерными. Но и туристом, как Хаббард на Олимпиаде в Токио, она быть не намерена. С детства Эмили привыкла выходить на старт, чтобы выигрывать. Другой вопрос, что во всей этой истории есть и этический момент. И споры по поводу того, насколько справедливо выступление трансгендеров в женском спорте, пока не завершились.