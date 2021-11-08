Чемпионка мира по велоспорту среди любителей Марина Летаева стала первой за последние годы российской спортсменкой, услышавшей после победы на пьедестале гимн своей страны.

Эпицентром скандала неожиданно стал скромный по меркам спорта высших достижений чемпионат мира по велоспорту среди любителей. Соревнования под эгидой Международного союза велосипедистов прошли с 6 по 10 октября в Восточном Сараеве. Первое место в разделке там заняла россиянка Марина Летаева. Крутое достижение, особенно учитывая, что Летаева — настоящий любитель, а не профи-ветеран, как некоторые соперницы.

Теоретически награждение Летаевой должно было проходить точно так же, как и на всех других соревнованиях профессионалов, то есть, в соответствии с санкциями ВАДА, ей должны были включить симфонию Чайковского вместо гимна. Ведь чемпионат проводился под эгидой Международной федерации велоспорта (UCI), подписавшей Всемирный антидопинговый кодекс. Однако в Сараеве неожиданно нашелся суперотважный чиновник. Который презрел все запреты и настоял на том, что для россиянки будет играть мелодия ее национального гимна.

Когда встала на подиум, сначала была тишина

Глава Балканского союза велосипедистов и главный организатор соревнований Владимир Куваля, как оказалось, знал о требовании ВАДА не использовать гимн России на награждении. Однако сознательно пошел на нарушение.

— Я люблю Россию и с гордостью слушал гимн вашей страны, — заявил Куваля в интервью «ИноПроСпорт». — Мои дорогие братья, вы страна смелых людей, великая спортивная нация. Я горжусь возможностью транслировать ваш гимн и флаг. Я сделаю это снова, когда у меня будет шанс.

Впрочем, второго шанса у Куваля, очевидно, не будет. 19 ноября его дело будет разбираться на дисциплинарном заседании UCI. И вариант, при котором он покинет пост главы своей организации, представляется самым вероятным. Хорошо еще, если впредь любительские соревнования обойдутся без санкций. Потому что таких грубых нарушений санкций ВАДА со стороны организаторов каких-либо соревнований еще не было.

— Когда меня вызвали на награждение, я вышла, встала на подиум, и тут — тишина, — рассказала в интервью «СЭ» сама Марина Летаева. — Ситуация неловкая, я расстроилась. Потом поставили симфонию Чайковского. Она немного поиграла, а потом такое «упс!» — и вместо Чайковского включили наш гимн. Я была рада безумно!

— Как вам это объяснили?

— После награждения ко мне подошел, как я поняла, главный организатор соревнований. И сказал, что, хотя наш гимн запрещен Международным олимпийским комитетом, он захотел включить его для меня. И именно он сказал включить гимн вместо Чайковского.

— А флаг-то был?

— Нет, но я выступала в российской форме.

За год выполнила норматив мастера спорта

— Насколько для вас значима победа на любительском чемпионате мира?

— Это важно для меня, потому что я стала заниматься велоспортом только с началом пандемии. До этого я немного бегала марафоны, занималась триатлоном, но все в свое удовольствие. Когда в прошлом году все сидели дома из-за карантина, тренер предложил: «Пойдем покатаемся?» Мы стали кататься каждый день и наработали такую базу, что я смогла выступать. Но даже не представляла, что так быстро сумею соревноваться с лучшими любителями мира. До сих пор это в голове не укладывается.

— Кто вы по основной специальности?

— Я работаю управляющей в фитнес-клубе.

— Призовые на любительских чемпионатах мира платят?

— Нет, конечно. Единственный приз — майка чемпиона мира. Я вообще за всю карьеру в велоспорте призовые на соревнованиях получила пока всего однажды. Обычно это в лучшем случае набор шампуней или что-то подобное.

— Есть мысли сделать велоспорт своей профессией?

— В прошлом году на треке я выполнила норматив мастера спорта. Но если серьезно об этом думать, у меня уже возраст не тот, к сожалению. Если бы можно было повернуть время назад, конечно, хотела бы попробовать. Но и то, чем я занимаюсь сейчас, мне тоже очень нравится.