Как советский велогонщик умер от допинга. Трагедия с передозировкой на трассе

Григорию Радченко стало плохо прямо во время гонки на чемпионате страны в Каунасе. Довезти до больницы его не успели.

В 1970-х в мировом спорте творился допинговый беспредел. Стимуляторы для повышения результата были эффективны, а допинг-контроль в его современном понимании попросту отсутствовал. Медицинская комиссия МОК была создана только в 1968-м, и тоже после смерти велосипедиста — британца Тома Симпсона. Он скончался во время этапа «Тур де Франс» от остановки сердца. Как потом выяснилось, истощенный организм спортсмена не выдержал сверхнагрузки в сочетании с убойными дозами алкоголя и амфетаминов.

К моменту гибели Радченко с допингом уже десять лет как боролись организованно. Но этот механизм был настолько неэффективен, что спортсмены по-прежнему делали что хотели. МОК к тому моменту только-только догадался запретить анаболические стероиды — до середины 1970-х спортивные чиновники не понимали, что эти препараты реально опасны для здоровья.

«Скорая» до больницы не довезла

Советский спорт формально оставался чист от допинговых подозрений. Отдельные свидетельства употребления запрещенных препаратов стали появляться только много лет спустя. В частности, из уст покойного профессора Константина Сарсании — бывшего врача сборной по тяжелой атлетике. За всю историю выступлений советских спортсменов был всего один громкий допинговый скандал — с лыжницей Галиной Кулаковой на Олимпийских играх 1976 года в Инсбруке. Но и там удалось доказать, что причиной положительной пробы стали банальные капли от насморка. И Кулакову оправдали, сохранив возможность соревноваться.

И вот спустя два года случилась трагедия с Радченко. Это был рядовой чемпионат страны по шоссейным гонкам, который проводился в литовском Каунасе. Соревнования ответственные, но не решающие — все-таки до домашней Олимпиады оставалось еще два года. Украинский велосипедист Григорий Радченко фаворитом не был, но выступал в составе команды профсоюзов, которая не была ведущим шоссейным коллективом страны.

В ходе командной гонки Радченко стало плохо. Его прямо с трассы забрала «скорая помощь», и по дороге в больницу гонщик скончался. По официальной версии, от сердечного приступа. Но судя по симптомам, истинная причина была в приеме амфетаминов на фоне жары и обезвоживания. Ровно та же история, которая случилась за десять лет до этого с Симпсоном.

Есть еще версия о том, что Радченко перед гонкой сделали инъекцию стрихнина прямо в сердечную мышцу. И не рассчитали с дозой: в малых количествах это вещество является стимулятором, а в чуть большей — смертельным ядом. Как бы то ни было, гибель Радченко до сих пор окутана тайной. О ней крайне мало информации, а в советские времена о трагическом инциденте вообще старались не упоминать.

Радченко был порядочным парнем и сильным гонщиком

— Я ехал ту самую гонку и вообще был хорошо знаком с Радченко, — рассказал «СЭ» вице-президент Европейского союза велосипедистов (UEC) Александр Гусятников. — Григорий был сильным гонщиком, уровнем выше среднего. И парень был очень хороший, порядочный. Выступал за профсоюзы, их тренером был Гайнан Сайхуджин.

— Что случилось в тот роковой день?

— В Каунасе было очень жарко. Конкретно эпизода падения Радченко я не видел. Потом уже ребята рассказывали, что ему стало плохо во время гонки, приехала «скорая». Соревнования не останавливали, потому что в принципе такое бывает: велосипедисты падают или сходят, это не повод для отмены гонки. Уже в «скорой», как говорили, Радченко кричал, вел себя неадекватно. Довезти до больницы его не успели.

— Все понимали, от чего он умер?

— Это уже история умалчивает. Разговоры были, конечно. Я думаю, что там имело место употребление запрещенных препаратов. И вместе с жарой и обезвоживанием это привело к гибели. На тот момент все знали про трагедию Симпсона, уже был написан сборник Анатолия Голубева под названием «Живущие дважды». Это истории про профессиональных велосипедистов, и если читать между строк, там все написано...