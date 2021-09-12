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Допинг

Как советский велогонщик умер от допинга. Трагедия с передозировкой на трассе

Наталья Марьянчик
Наталья Марьянчик
Обозреватель
Сегодня, 19:00
Велоспорт в середине 20-го века. Фото Getty Images
Велоспорт в середине 20-го века. Фото Getty Images
Григорию Радченко стало плохо прямо во время гонки на чемпионате страны в Каунасе. Довезти до больницы его не успели.

В 1970-х в мировом спорте творился допинговый беспредел. Стимуляторы для повышения результата были эффективны, а допинг-контроль в его современном понимании попросту отсутствовал. Медицинская комиссия МОК была создана только в 1968-м, и тоже после смерти велосипедиста — британца Тома Симпсона. Он скончался во время этапа «Тур де Франс» от остановки сердца. Как потом выяснилось, истощенный организм спортсмена не выдержал сверхнагрузки в сочетании с убойными дозами алкоголя и амфетаминов.

К моменту гибели Радченко с допингом уже десять лет как боролись организованно. Но этот механизм был настолько неэффективен, что спортсмены по-прежнему делали что хотели. МОК к тому моменту только-только догадался запретить анаболические стероиды — до середины 1970-х спортивные чиновники не понимали, что эти препараты реально опасны для здоровья.

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«Скорая» до больницы не довезла

Советский спорт формально оставался чист от допинговых подозрений. Отдельные свидетельства употребления запрещенных препаратов стали появляться только много лет спустя. В частности, из уст покойного профессора Константина Сарсании — бывшего врача сборной по тяжелой атлетике. За всю историю выступлений советских спортсменов был всего один громкий допинговый скандал — с лыжницей Галиной Кулаковой на Олимпийских играх 1976 года в Инсбруке. Но и там удалось доказать, что причиной положительной пробы стали банальные капли от насморка. И Кулакову оправдали, сохранив возможность соревноваться.

И вот спустя два года случилась трагедия с Радченко. Это был рядовой чемпионат страны по шоссейным гонкам, который проводился в литовском Каунасе. Соревнования ответственные, но не решающие — все-таки до домашней Олимпиады оставалось еще два года. Украинский велосипедист Григорий Радченко фаворитом не был, но выступал в составе команды профсоюзов, которая не была ведущим шоссейным коллективом страны.

В ходе командной гонки Радченко стало плохо. Его прямо с трассы забрала «скорая помощь», и по дороге в больницу гонщик скончался. По официальной версии, от сердечного приступа. Но судя по симптомам, истинная причина была в приеме амфетаминов на фоне жары и обезвоживания. Ровно та же история, которая случилась за десять лет до этого с Симпсоном.

Есть еще версия о том, что Радченко перед гонкой сделали инъекцию стрихнина прямо в сердечную мышцу. И не рассчитали с дозой: в малых количествах это вещество является стимулятором, а в чуть большей — смертельным ядом. Как бы то ни было, гибель Радченко до сих пор окутана тайной. О ней крайне мало информации, а в советские времена о трагическом инциденте вообще старались не упоминать.

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Радченко был порядочным парнем и сильным гонщиком

— Я ехал ту самую гонку и вообще был хорошо знаком с Радченко, — рассказал «СЭ» вице-президент Европейского союза велосипедистов (UEC) Александр Гусятников. — Григорий был сильным гонщиком, уровнем выше среднего. И парень был очень хороший, порядочный. Выступал за профсоюзы, их тренером был Гайнан Сайхуджин.

— Что случилось в тот роковой день?

— В Каунасе было очень жарко. Конкретно эпизода падения Радченко я не видел. Потом уже ребята рассказывали, что ему стало плохо во время гонки, приехала «скорая». Соревнования не останавливали, потому что в принципе такое бывает: велосипедисты падают или сходят, это не повод для отмены гонки. Уже в «скорой», как говорили, Радченко кричал, вел себя неадекватно. Довезти до больницы его не успели.

— Все понимали, от чего он умер?

— Это уже история умалчивает. Разговоры были, конечно. Я думаю, что там имело место употребление запрещенных препаратов. И вместе с жарой и обезвоживанием это привело к гибели. На тот момент все знали про трагедию Симпсона, уже был написан сборник Анатолия Голубева под названием «Живущие дважды». Это истории про профессиональных велосипедистов, и если читать между строк, там все написано...

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