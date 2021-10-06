Авторская колонка Аллы Шишкиной, трехкратной олимпийской чемпионки (Лондон-2012, Рио-2016, Токио-2020), 14-кратной победительницы чемпионатов мира и шестикратной чемпионки Европы по синхронному плаванию, которая считает, что наши чистые спортсмены страдают несправедливо.

Российский спорт в последние годы находится под постоянными атаками и давлением. Так, до 16 декабря 2022 года нашим сборным по всем видам запрещено соревноваться с символикой РФ на униформе, в честь побед до этой даты не будет звучать гимн страны. В таких условиях мне и всем моим товарищам по большой национальной команде пришлось выступать в Токио в июле — августе. Так придется бороться за награды зимникам в Пекине в феврале.

После того как объявили, что мы все-таки едем на Олимпиаду под флагом ОКР и с музыкой из Первого концерта Петра Ильича Чайковского вместо гимна РФ, я была очень рада. Хотя бы тому, что наши спортсмены вообще получили возможность выступить в Токио и труды по подготовке к Олимпиаде не пройдут напрасно.

В Олимпийской деревне ко мне часто подходили атлеты из других государств — чтобы обменяться значками и другими сувенирами. Эта традиция существует много лет. Я говорила иностранцам, что представляю РОК. «Какой еще рок?!», — в недоумении переспрашивали меня. «Российский Олимпийский комитет». «А! Россия!» — радостно вскрикивал новый знакомый. И тут же начинал разглядывать на ленте аккредитации значки-котошапки и мишки-неваляшки (это символы ОКР). Несколько значков с огнем в виде российского триколора разлетелись сразу. Правда, я к третьим в карьере Играм уже не разменивалась понапрасну — выменяла свой запас на редкости типа продукции с Ямайки и Тувалу.

Но вернемся к ситуации с гимном и флангом. На всех предсоревновательных разминках нас звали Россией. Только и слышали: «Через две минуты — музыка для России. Россия, приготовиться». При этом мы сами не могли себя так называть — исключительно тот самый РОК. Запрет распространялся абсолютно на все — даже на соцсети, где многим пришлось убрать из профиля флаг и менять аватарки, где атлеты представали перед пользователями в российской экипировке. Вроде мелочи, но ведь именно из мелочей по большому счету и складывается вся наша жизнь.

Наступил день финала дуэтов, наши девчонки, две Светы — Ромашина и Колесниченко, победили. Мы смотрели церемонию награждения с трибун. Заиграл Чайковский, стал подниматься флаг ОКР — это вызвало необычные ощущения. Ведь за все мои 12 лет в сборной еще ни разу не было такого, чтобы в подобные моменты мы не слышали нашего гимна. Но тогда я просто радовалась за девочек и испытывала счастье от того, что Россия снова номер один в мире. Еще перед Токио говорила, что не важно, под каким флагом будем выходить на бортик бассейна, ведь у нас на лицах написано, что мы россиянки, нас знают по всей планете.

И вот настал финал групповых упражнений, где я поменяла роль зрителя на участника. Без ложной скромности — наша команда выступила блестяще. И вновь, на шестых Играх подряд, поднялась на верхнюю ступень пьедестала. Опять Чайковский, подъем флага...

Тут меня прорвало. Даже не помню, когда в последний раз так плакала. Все время, пока сборная стояла на церемонии награждения, я думала о том, что это моя последняя Олимпиада — и вот так все вышло. Я люблю свою Родину, а заканчиваю карьеру без флага и гимна. И считаю это высшей несправедливостью. Ведь все эти годы я постоянно сдавала допинг-пробы — и все были абсолютно чистыми. То же самое можно сказать о любой нашей синхронистке, да и об очень-очень многих других атлетах из разных видов спорта — все мы попали под одну гребенку. От осознания этого ужаса у меня, не побоюсь признаться, случилась истерика — даже пришлось после награждения принимать успокоительное.

Я мечтаю, чтобы с нашей страны как можно скорее сняли все ограничения и санкции. Чтобы молодым спортсменам никогда не пришлось испытывать на пьедестале ничего подобного тому, что испытала я. Радость от победы и гордость за свою страну — вот что должно быть в мыслях у человека, победившего на чемпионате мира или Олимпиаде.

А не горечь от несправедливости.

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