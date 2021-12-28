Трехкратная чемпионка мира в коме после аварии на тренировке. Трагедия велогонщицы

Голландка Эми Питерс на грани жизни и смерти после десяти лет карьеры в качестве профессиональной спортсменки.

Мир велоспорта в шоке от инцидента с известной голландской спортсменкой Эми Питерс из команды SD Worx. 30-летняя женщина встретила Рождество в искусственной коме после падения с велосипеда на тренировке близ испанского города Кальпе. В результате завала внутри группы гонщиков трехкратная чемпионка мира получила серьезные травмы головы, обернувшиеся кровоизлиянием в мозг. Эми была доставлена на вертолете в больницу Аликанте, где ей сделана срочная операция на черепе. Сейчас состояние Питерс характеризуется как стабильное, но до ее вывода из комы врачи не решаются ставить диагноз. При этом коллеги велосипедистки верят в благополучный исход.

Уважать частную жизнь

Питерс одновременно выступала на шоссе и на треке, но наибольших успехов добилась в последнем. На чемпионатах мира 2019, 2020 и 2021 годов она завоевала золото в мэдисоне в паре с Кирстен Уайлд. Правда, на Олимпиаде в Токио голландки остались без наград, заняв лишь четвертое место. На Играх 2012 года Питерс в составе четверки выступала в гонке преследования и вместе с командой заняла шестое место. На шоссе Эми становилась чемпионкой Нидерландов, а в этом году выиграла престижную однодневку во Фландрии Nokere Koerse. В общем, карьера складывалась успешно, но была прервана из-за досадной случайности — несчастного случая на тренировке.

«Врачи подчеркивают, что дополнительное время в коме на этом этапе дает больше шансов на выздоровление, — говорится в заявлении команды SD Worx, которая прервала сборы и вернулась домой после инцидента на тренировке. — Мы желаем Эми скорейшего выздоровления и выражаем поддержку ее друзьям, семье и товарищам по команде. Мы знаем, что Питерс — настоящий боец и справится со всеми трудностями. На данный момент мы не планируем делать никаких новых комментариев об аварии и просим всех уважать частную жизнь участников этого происшествия. Остаемся мысленно с Эми и ее семьей».

Update situation Amy Pieters



Yesterday Amy Pieters was operated on her head. During this operation, the doctors took away the pressure in her head that was created by the fall. Amy will be kept asleep the coming days.



More info:https://t.co/eNW5rxbPfx pic.twitter.com/QQqEhtAFUH — Team SD Worx (@teamsdworx) December 24, 2021

Могло случиться с любым

К пожеланиям выздоровления спортсменке присоединилось множество профессиональных велокоманд. Все отлично понимают, что подобное могло случиться с любым из гонщиков. К сожалению, инциденты со спортсменами на дорогах общего пользования совсем не редкость. Чаще всего они происходят с участием автомобильного транспорта, но случаются и серьезные столкновения между коллегами, в том числе во время соревнований. Так, летом 2020 года другой голландский велосипедист Фабио Якобсен во время многодневки «Тур Польши» угодил в завал на финише и был введен в искусственную кому. В ходе спурта Якобсена вытеснил в ограждение его соотечественник Дилан Груневеген, в результате чего Фабио кувыркнулся головой вперед, ударился о рельсы телекамеры и лишился сознания на обочине.

Lo que hace Groenewegen cuando Jakobsen le est? pasando es un acto criminal...

Los medios polacos dicen que Fabio Jakobsen est? en coma inducido con un pron?stico poco favorable.

Una pena lo de hoy en Poloniapic.twitter.com/XMf4qsGyzL — Randall Vargas (@randallvargas) August 5, 2020

Голландца сразу доставили в больницу и ввели в состояние искусственной комы. К счастью, Якобсен избежал травм позвоночника и головного мозга, но сильно повредил ребра и легкие. Для того чтобы удалить из них тромбы, потребовалась пятичасовая операция. Фабио лежал без сознания несколько дней, но, когда очнулся, быстро пошел на поправку. Груневеген по итогам разбора инцидента получил девятимесячную дисквалификацию, а Якобсен уже в апреле 2021 года вернулся к соревнованиям. Минувшей осенью он чувствовал себя настолько хорошо, что сумел завоевать зеленую майку (лучшему гонщику по очкам) на престижной многодневке «Вуэльта Испания».

Инцидент, похожий на аварию с травмой Эми Питерс, произошел в июле этого года с австралийской триатлонисткой Алексой Лири. 19-летняя спортсменка была экстренно госпитализирована и введена в искусственную кому после дорожного инцидента во время велосипедной тренировки в штате Квинсленд. Лири вылетела на обочину, случайно зацепив велосипед напарника по занятиям. В результате неудачного падения у Алексы были диагностированы переломы лопатки, ребер и запястья, а также сотрясение мозга и коллапс легкого. Лечение Лири заняло 111 дней. В ноябре она была выписана из больницы, но о продолжении ее карьеры речи пока не идет.